台灣邁入超高齡社會 「2025疫苗十大新聞」揭全齡防護趨勢

台灣正式邁入「超高齡社會」，預防醫學成為國家健康政策核心，疫苗的重要性也再度受到關注。台灣疫苗推動協會17日公布「2025疫苗十大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技，呈現全齡疫苗防護意識持續升溫，與衛福部推動的「疾病預防前移」政策方向相互呼應。

衛生福利部疾病管制署副署長林明誠表示，疫苗長期被視為具高度成本效益的公共衛生工具，能有效降低重症與住院風險，進而減輕整體醫療支出壓力；從今年疫苗議題的發展趨勢可看出，政府在兒童、成人與高齡族群的保護政策，已逐步貼近社會期待。

兒童疫苗受矚目 腸病毒、RSV防治成焦點

今年十大新聞中，兒童疫苗相關議題占三席，包括「兒童疫苗注射給付合理化」、「鼻噴式流感疫苗限2至18歲施打」及「每年約2300名嬰兒感染RSV住院，防治刻不容緩」，顯示家長對嬰幼兒與學齡兒童病毒風險的關注持續升高。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，新生兒與免疫力較弱的族群仍有強化保護的空間，呼籲政府與醫界及早布局更完整的疫苗預防策略。

HPV政策再突破 國中男生免費接種引關注

HPV疫苗政策同樣名列今年十大新聞前段班。「9月起國中男生免費接種HPV疫苗，政策領先日韓」備受討論。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮表示，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗不僅有助阻斷病毒傳播，也能降低頭頸癌等HPV相關癌症風險，形成不分性別的整體防護網。

此一政策方向不僅與世界衛生組織（WHO）推動的「2030年消除子宮頸癌」目標一致，也呼應歐美國家將男性納入公費接種對象的趨勢。

高齡免疫需求升溫 RSV與肺炎鏈球菌成熱門議題

成人與高齡疫苗相關新聞亦占三席，包括RSV全年威脅與次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市，反映社會對高齡免疫保護的重視。

李秉穎指出，民眾常誤以為高齡者接種疫苗副作用較大，事實上因免疫反應較弱，高齡族群出現局部紅腫或發燒的比例反而較低；真正需要警惕的是，一旦感染流感、RSV或肺炎鏈球菌，高齡者更容易發展為重症甚至死亡，尤其是合併心血管疾病、糖尿病或慢性肺病者，疫苗更是防止病情惡化的重要防線。

疫苗產業加速國際化 台灣拚亞太戰略地位

疫苗產業發展同樣成為今年亮點之一，包括國光生技取得巴西GMP認證、安特羅腸病毒A71疫苗進軍越南，顯示本土疫苗產業的國際競爭力逐步提升。

台灣疫苗推動協會常務理事黃玉成表示，疫苗產業具高度技術門檻與戰略價值，台灣若能在製程技術、生物製劑品質與供應鏈管理持續深化，有機會在亞太疫苗市場取得關鍵地位。

疫苗防護走向全齡 成健康台灣關鍵基石

總結今年疫苗十大新聞，疫苗角色已從單一傳染病防治，延伸至高齡照護、慢性病管理、家庭健康與醫療永續。協會呼籲，政府、醫療體系、企業與民眾攜手提升疫苗識能與接種率，從兒童到高齡打造完整防護網，共同邁向「健康台灣」目標。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

