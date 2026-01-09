台灣邁入「超高齡社會」！65歲以上占20.06％ 北市更達24.18％全台最高

台北市65歲以上老人比率占24.18％，是全台最高。示意圖，廖瑞祥攝



台灣正式邁入超高齡社會，內政部今天（1/9）公布，2025年12月資料，65歲以上人口數達467萬3155人，占20.06％，為世界衛生組織定義的「超高齡社會」。其中台北市65歲以上人口占24.18％，是全台最高，其次為嘉義縣24.11％、南投縣22.66％、基隆市22.28％、屏東縣21.84％。

內政部最新統計，2025年全台人口數為2329萬9132人，與2024年同期相比減少10萬1088人（減少0.43％），每天平均減少276.95人，人口持續2年負成長，去年新生兒為10萬7812人，連10年下降，死亡人數則為20萬268人。

人口組成方面，0歲至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51％；15歲至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43％；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06％。20歲以上人口數則為1964萬4140人，占84.31%。

以縣市別來看，65歲以上人口比率最高為台北市的24.18％，最低為新竹縣15.08％。六都方面，除台北市外，65歲以上人口高雄市為20.79％、台南市20.48％、新北市19.95％、台中市17.40％、桃園市16.72％。

根據世界衛生組織定義，65歲以上人口占總人口7％時為「高齡化社會」，14％為「高齡社會」，達到20％則是「超高齡社會」。

