台灣還是日本領土？中國不認《舊金山和約》！外交部：中國從未統治台灣

記者陳思妤／台北報導

外交部條約法律司長李憲章打臉中國外交部（圖／翻攝自外交部YT）

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作反制，中國外交部甚至數度宣稱1951年簽署的《舊金山和約》無效，遭到日本足立區前議員松丸誠大酸，「那台灣還是日本領土」，中國根本自掘墳墓。對此，外交部今（2）日強調，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是一個客觀的事實。

外交部今天舉行例行記者會，對於中國外交部聲稱《舊金山和約》無效，條約法律司長李憲章表示，中華民國台灣政府在這議題上立場是非常持續而且一致。他強調，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是一個客觀的事實，且中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣。

廣告 廣告

李憲章指出，二戰後《舊金山和約》已經取代了《波茨坦公告》跟《開羅宣言》，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實。

李憲章表示，台灣從1980年代開始力行民主化跟自由化歷程，不僅非常成功推行本土化，在民主化也得到國際社會肯定，經過1996年第一次總統大選還有三次政黨輪替，不僅讓中華民國鞏固民主體制，從此成為有效統治，為能夠代表台灣2300萬人民的唯一合法政府，確立中華民國跟中華人民共和國是對等存在，且互不隸屬的現狀。

李憲章強調，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣。

更多三立新聞網報導

濱崎步演唱會遭取消、大槻真希被趕下台！中國外交部裝傻：去問主辦單位

獨家／全球僅5人！台灣15歲女孩登國際安全峰會 民間外交官：有未來了

中國外交部：馬克宏3日至5日訪中

獨家／1天內做出全球唯五影片！HISF致電台灣高中 親邀亞洲唯一得獎者

