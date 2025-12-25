台灣邦交國+1有望？宏國親台政黨贏得總統大選 外交部表態了
即時中心／黃于庭報導
宏都拉斯大選結果出爐，最終由長期親台、美國總統川普（Donald Trump）支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。他競選期間曾承諾，當選後將恢復與台灣邦交，且稱與台灣建交時「比現在好上百倍」，也讓台灣社會相當關注他接下來的一舉一動。對此，外交部今（25）日回應，將秉持開放、務實立場看待。
宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力；不過事實上，該國重要水產品白蝦，出口量從那時起便急速下降，今（2025）年前10個月對台出口僅剩1,383萬美元，相較斷交當年的6,970萬美元重挫80％。
宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）於當地時間24日宣布總統大選結果，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。回顧他選前發言，不僅表示與台灣仍為友邦時「比現在好上百倍」，更承諾推動恢復與台灣的外交關係。
宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以40.26％得票率在總統大選勝出。（圖／美聯社提供）
根據《中央社》報導，外交部對此回應，尊重宏都拉斯人民依循憲政體制，透過民主機制所選出的新任國家領導人；另也呼籲宏國總統當選人以民爲本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。
至於媒體其他關切事項，外交部強調，將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。
原文出處：快新聞／台灣邦交國+1有望？宏國親台政黨贏得總統大選 外交部表態了
