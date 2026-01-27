台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交

國際中心／記者彭光偉報導

宏都拉斯總統大選官方結果終於出爐，由親台候選人阿斯夫拉勝出（圖／翻攝自Nasry Tito Asfura臉書）

宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失去台灣市場而面臨的出口困境。

廣告 廣告

現年67歲的阿斯夫拉跟川普一樣是商人出身，曾任宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長。他在就職演說中強調，宏國目前處於「事事皆緊急」的狀態，必須立即投入工作，以應對貧困、貪腐以及醫療體系失能等深層社會問題。他主張採取財政緊縮政策並吸引外資，以重振這個西半球最貧窮國家之一的經濟，並在演說中多次強調「工作、再工作」的務實態度。

這場選舉的過程充滿爭議，阿斯夫拉最終僅以約2萬6千票的極小差距，擊敗對手中間派的納斯拉亞（Salvador Nasralla）。由於美國總統川普在選前曾公開表態支持阿斯夫拉，甚至曾威脅若其盟友敗選將削減援助，使得這場選舉帶有濃厚的地緣政治色彩。儘管選舉過程出現舞弊爭議及長達數週的計票遲滯，阿斯夫拉仍順利在國會完成宣誓，象徵保守派勢力重新掌權。

在國際關係方面，除了對台政策的轉變，阿斯夫拉政府正與華府洽談，希望盡快啟動雙邊貿易談判。然而，阿斯夫拉在國內仍面臨政治制衡，其所屬政黨在國會僅佔簡單多數，若要推動憲法修正案或批准重大國際條約，仍需獲得反對派的支持。如何在兩極分化的政壇中推行外交復交承諾，同時解決國內嚴峻的民生挑戰，將是其上任後的關鍵考驗。

更多三立新聞網報導

川普再祭「長臂管轄」！發文警告伊拉克：馬里奇回鍋總理就斷絕所有援助

川普威脅加南韓關稅至25％！韓股反漲2.7% 專家曝關鍵：它們完全沒在怕

共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話

川普耐心僅半年！韓國關稅狠加碼至25% 卓冠廷：在野黨若擋民意大反撲

