台灣郵輪旅次創新高 交部三箭齊發 保障旅客權益
台灣郵輪旅次再創新高，為了確保旅客權益，交通部今天(5日)表示，已要求以母港營運的外籍郵輪公司明年起須在台設立分公司或委託我國籍船代處理消費爭議，同時郵輪定型化契約規範也將於明年上路。
交通部航政司長韓振華4日表示，台灣今年的郵輪旅客可望超過110萬人次，不僅較去年大增20萬，也超越2019年的105萬高峰；而且其中外籍遊客多達40萬，超過去年的31.6萬，也超過疫情前的32萬。
為了確保郵輪旅客的權益，交通部也三箭齊發，包括一、指定航港局擔任郵輪主政機關，未來若發生重大消費爭議案件，也將會同觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」，邀集相關單位代表共同研商；其次是要求以母港營運的外籍郵輪公司自明年起，必須在台設立分公司或委託我國籍船務代理負責處理消費爭議案件，目前已有麗星、地中海及歌詩達，將委託我船務代理營運，至於是否設立分公司仍在考量中。
最後則是積極完備郵輪定型化契約相關規範，包括航港局研訂「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，草案已送行政院消費者保護處審議；觀光署也已先訂定「郵輪艙房販售協議」，並於11月19日函請旅行業者落實辦理，同時預計今年底前增訂「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，以維護郵輪旅客的權益。
韓振華也說明相關契約規範的主要原則。他說：『(原音)定型化契約主要第一個，就是會有契約的審閱期，不得少於3天。然後在退費的部分，就是旅客如果要解除契約，如果是在90天前的話，目前就是他必須要賠償20%的費用；那如果是60天到89天的話，要賠償40%；如果是32天到59天的話，是60%；然後16天到31天的話是80%，那如果15天以內的話是100%。』
此外，若行程延誤是郵輪故障等可歸責於業者的因素，旅客則可按日請求賠償，例如5天的旅費是新台幣1萬元，每日就以2千元計，每延誤1天即可請求賠償2千元，且延誤5小時以上就算一天；但若是天候等不可歸責於業者的因素，任一方都可解除契約且無須賠償，但業者得扣除必要費用後返還旅客。
不過韓振華強調，具體細節仍有待行政院核定，預估明年就會陸續上路實施。(編輯：陳士廉)
其他人也在看
2025全台最夯遊樂園景點TOP10排行榜出爐 第一名竟有324萬人去過！｜【旅遊攻略】
根據交通部觀光署觀光遊憩據點資料庫2025年1月～9月按縣市及類型及遊憩據點交叉分析統計數據顯示，全台最受歡迎的遊樂園景點是義大世界，到訪人數3,649,501人次，第二第三名分別是麗寶樂園、尚順育樂世界，一起來看全台遊樂園熱門景點有哪些！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 96
0403震後重生！太魯閣族人修復立霧山步道 今開放迎客
去年0403花蓮大地震重創太魯閣峽谷後，位於偏遠山區的太魯閣族大禮、大同傳統部落及對外聯繫交通遭受嚴重打擊。在太管處與在地部落族人一年多的努力下，克服餘震、風災、豪雨的考驗，主要聯外道路得卡倫步道與大禮大同林道的災修工程終於完成，同禮部落也在今年暑假重新對外開放。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
紫色蒜香藤正盛開！苗栗通霄私房景點大公開：花海秘境、日落大道、心型公路、飛牛牧場必踩
苗栗通霄迎來最夢幻的紫色季節！正值蒜香藤盛開，山坡與巷弄都被迷人紫瀰漫，搭配海線特有的風車景觀、公路地形與夕陽視野，成為秋冬最療癒的散步路線。從隱藏版花海秘境、能俯瞰整片海岸線的嶺頂瞭望台，到親子必踩的火車頭園區，都讓旅人一次收集山海美景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
彰化扇行車庫鐵道嘉年華將登場 拍火車、吃美食、抽住宿券的鐵道輕旅行！
彰化扇行車庫，不妨來看一下整修後的新風貌(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】彰化扇形車庫是台灣非常著旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國人預訂量跌近6成！日本住宿最新數據曝
[NOWnews今日新聞]中日關係高度緊張，北京呼籲中國公民避免赴日，旅遊團、住宿及機票大幅減少。《日經新聞》引述最新數據指出，近期日本全國來自中國的住宿預訂減少一半，大阪甚至有5至7成中國人預訂遭取...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
2025全台熱門步道熱搜TOP 10！第一名在「桃園」、宜蘭抹茶山排第二
根據Yahoo!奇摩旅遊Yahoo Search資料統計，2025年1至10月搜尋全台步道最新數據顯示，位於桃園的「拉拉山神木步道」奪下全台之冠，成為最受歡迎的步道景點。此外，抹茶山步道、嘉明湖國家步道、十分瀑布步道等知名步道，也因大自然的魅力與靜謐氛圍，吸引大量遊客造訪。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
泡湯這篇最實用！北投、礁溪、谷關優惠一次看 泡湯最低64折起
冷空氣來襲，北部低溫恐剩12度，不少民眾都在搜尋「北投泡湯」、「礁溪溫泉」、「谷關住宿」等關鍵字，泡湯瞬間成為冬季最熱門的療癒行程，想知道怎麼訂溫泉最划算，這篇整理台灣各地熱門溫泉的優惠，不管是百元泡湯、住宿下殺優惠都有，小資族也能輕鬆享受白磺、青磺、鐵磺等多種泉質，看是想去復古大眾風呂、設計系湯屋，或是直接住進海景湯屋，快筆記這篇優惠泡湯行程！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本東北旅遊有什麼好玩？令人愛上東北的4大原因！
近年來，隨著日本東北地區的知名度逐漸提高，前來此處旅遊的觀光客們也不斷增加，而東北地區更被世界最大的私人旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」評選為「Best in Travel 2020」熱門旅遊地區第3名。 截至2018年為止海外旅客造訪人數已經創下最高紀錄，此增長率也可說是全日本之冠（日本國土交通省東北運輸局截至2018（平成30）年為止的資料）。那麼為什麼日本東北地區會如此受到觀光客的注目呢？今天LIVE JAPAN訪問到曾經實際造訪過東北地方2次、目前居住在洛杉磯的男性跑者Carlos（化名），一起來聽聽他所認為的東北魅力之處有哪些吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
800米銀白芒草花海步道美拍！夢幻海景3大順遊景點一次收
芒草,芒花,步道,新北市,新北景點,瑞芳景點,新北芒草,瑞芳芒草,半屏山芒草,半屏山步道 銀白芒草步道大景拍起來太夢幻！「半屏山步道」全長超過800公尺，沿途不僅擁有秋冬限定的芒草花海，還能同時將山海美景盡收眼底，快將3大順遊景點筆記起來，把握賞期來一趟健行之旅！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！
TSMOTEL（鼎帥溫泉汽車旅館)【旅遊經洪書瑱報導】天氣漸有冷意，象徵又將進入泡溫泉暖湯的季節，其旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中泰安鐵道文化園區 新風貌
台中市府推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3,000萬元經費，全面升級園區休憩設施。觀旅局表示，歷經數月大改造，工程已於今年10月完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點，提供遊客更優質旅遊體驗。觀旅局長陳美秀表示，泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要文化節點，每逢櫻花盛開，更是吸引大量遊客造訪。此次改善以提升園區整體服務品質為目標，針對泰安派出所旁公廁、停車空間及舊泰安車站周邊環境進行升級。公廁改造後以簡約通透的外觀融入自然，採用明亮、友善且無障礙的空間設計，內部設備全面汰換並重新調整動線，提升使用舒適度。舊泰安車站週邊則透過複層式植栽與無障礙步道重新串連水岸景觀並結合鐵道特色，形成延伸而開闊的景觀步道。此外，市府於園區種植大面積陽光草皮，提供休憩、野餐 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 20 小時前 ・ 發起對話
搭台灣好行清境線到合歡山暗空公園 賞雙子座流星雨 X 零光害星空
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進 ...台灣新生報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
MSC榮耀號「禮遇陽台暢飲房」限量體驗 明年3月日韓假期、雙港出發只有4航次
亞洲旗艦MSC榮耀號嶄新推出「禮遇陽台暢飲房」，以輕鬆又有質感的方式，陪旅客展開日韓假期。2026年春季，基隆與高雄各有兩個航次，南北都能就近出發、快樂啟航。七逗旅遊網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
跨年阿里山看日出元旦首道曙光！祝山觀日列車阿里山林鐵售票資訊公布
為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於當日清晨2 時50 分開行第1 班祝山觀日列車。自114 年12 月10 日上午9 時起，接受團體電話預約，18 日上午6 時起開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！景點+ ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【鳳凰城首航3】當地華人超期待！「不用再飛奔趕轉機、行李不怕丟」高齡長輩福音
華航、星宇相繼直航鳳凰城，飛行時間只要12小時，且免轉機，當地3萬僑民超期待！駐美大使俞大㵢親自參加華航直飛鳳凰城儀式時幽默問華航董事長高星潢「我的問題是，怎麼你們怎麼花了這麼久？」直指當地台灣僑胞等到心焦，鳳凰城當地台灣人也說出他們真正的心聲「不用再飛奔趕轉機、怕丟行李」，而且對家裡有高齡長輩的台灣僑胞及外派是一大福音，終於能直飛往返探望家人了。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
貓迷集合！搭乘華航前往名古屋 直奔招財貓故鄉
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 貓迷注意!「Nyan！goya 喵帶路の名古屋之旅」，結合名古屋在地文化與可愛元素，邀請全台喜愛貓咪的旅客跟著華航的腳步，前往日本中部展開城市探索。活動以「Nyan」的日文貓叫聲為靈感，巧妙呼應「Nagoya」的發音，打造兼具趣味與旅遊亮點的主題行程。 名古屋附近的常滑市以招財貓聞名，是日本重要的陶器產地，也是許多貓...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
北區觀光圈跨區域遊程正式上架 串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆、馬祖六大地區 推出北台灣全新漫遊路線
記者/鄭欣宜報導 交通部觀光署推動北區觀光圈邁入跨域整合新階段，「北區觀光圈跨區域遊程網頁」正式上線啟售！由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、馬祖國家風景區管理處攜手合享民頭條 ・ 14 小時前 ・ 發起對話