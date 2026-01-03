台灣酒精不耐症比例全球最高！喝酒臉紅罹癌風險飆70倍

台灣人帶有酒精不耐症基因比例高達49%，位居全球之冠。這種被稱為「亞洲臉紅症」的基因變異，會讓身體無法完整代謝酒精，導致罹癌風險大幅攀升。

台灣人帶有酒精不耐症基因比例高達49%，位居全球之冠。（示意圖／Pixabay）

《紐約時報》報導指出，約有30%至50%的東亞族群因帶有「ALDH2*2」基因突變，體內缺乏分解酒精的關鍵酵素。酒精進入人體後會先轉化成具毒性的乙醛，若無法順利代謝就會在體內累積，引發臉紅、心跳加快、頭暈、頭痛、噁心等中毒反應。

台灣酒精不耐症衛教協會創辦人、史丹佛大學醫學院資深研究員陳哲宏接受《紐約時報》採訪時表示，這種酵素缺乏情形最常見於以稻米為主食的地區，包括台灣、日本、韓國、大陸南方、越南等地。研究顯示，這項基因突變可追溯至約三千年前大陸東南部的一次原始變異。

許多人誤以為「喝酒會臉紅代表肝功能好」，但陳哲宏強調這是錯誤觀念。（示意圖／Pixabay）

許多人誤以為「喝酒會臉紅代表肝功能好」，但陳哲宏強調這是錯誤觀念。臉紅其實代表乙醛正在體內堆積，長期下來會對身體造成傷害。根據台大研究，單純飲酒者罹癌風險是一般人的7倍。

若同時具有飲酒習慣與酒精不耐症，罹癌風險更暴增至70倍。研究進一步指出，如果再加上抽菸、嚼檳榔等習慣，罹癌風險甚至會超過300倍。歲末年終各種聚會場合增加，民眾應特別留意自身是否有喝酒臉紅的狀況，這並非酒量差的問題，而是身體發出的健康警訊。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

