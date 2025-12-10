台灣知名體育主播陳姓男子的兒子，因遭酒駕駕駛撞擊身亡，法院判處肇事者酒駕致死9年、肇逃致死5年，合併執行10年徒刑。陳姓主播身穿兒子的實習醫生白袍出庭，對判決結果表達強烈不滿，「一條21歲生命、一位優秀的年輕人就此逝去，失去了實現夢想和回饋社會的所有機會，而肇事者僅被判處10年，讓他感到憤怒、無奈又心酸！」他呼籲加重酒駕致死的刑責，避免類似悲劇再度發生。

「台灣酒駕刑責太輕」 體育主播兒遭酒駕撞死，崩潰批判刑太輕。(圖／TVBS)

台灣體育主播陳姓男子的兒子因遭酒駕駕駛撞擊身亡，引發社會關注。這名就讀高醫大的實習醫學生在台中半夜騎車時，被闖紅燈的酒駕駕駛撞上，全身多處重傷，導致18處骨折不幸身亡。法院經過兩天審理後，判處肇事者酒駕致死9年、肇逃致死5年，合併執行10年徒刑。陳姓主播穿著兒子的實習醫生白袍出庭，對判決結果表達強烈不滿，認為台灣對酒駕致死的刑責過輕。

陳姓主播穿著兒子的實習醫生白袍出庭，對判決結果表達強烈不滿。(圖／TVBS)

事發於3月8日凌晨，這名高醫大四年級的陳姓學生因實習關係在台中生活，當時正在進行外送打工。陳姓主播在法庭上以2000多字發表意見，情緒潰堤。他痛心表示，雖然已盡力為兒子討公道，但完全無法接受這樣的判決結果。陳姓主播強調，一條21歲生命、一位優秀的年輕人就此逝去，失去了實現夢想和回饋社會的所有機會，而肇事者僅被判處10年，讓他感到憤怒、無奈又心酸。

高醫大四年級的陳姓學生，當時正在進行外送打工，卻被闖紅燈的酒駕駕駛撞上。(圖／TVBS)

陳姓主播感謝台中地檢署兩位檢察官的努力，但他認為台灣對酒駕致死的刑責太輕，相較於日本的20年刑期或美國的無期徒刑甚至死刑，台灣的判決令人難以接受。他呼籲從立法和修法方面著手，加重酒駕致死的刑責，希望未來社會能對酒駕行為更加戒慎恐懼。陳姓主播也提到社群媒體上看到王世堅委員主張「殺人償命」，不知道面對這樣惡性重大的酒駕致死案件只判10年，王世堅會有何感想。

陳姓主播強調，他期待兒子的性命能對社會發揮影響，避免類似悲劇再度發生。(圖／TVBS)

儘管對判決結果極為不滿，但經與律師討論後，陳姓主播了解國民法官審判的案件很難翻案。理論上可以上訴，但除非有更有利的證據，否則改判或翻案的機會很小。除了刑事訴訟外，陳姓主播表示還會提起民事訴訟，將告車主及借車者。他期待兒子的性命能對社會發揮影響，讓台灣在酒駕這件事上有更嚴厲的判刑標準，避免類似悲劇再度發生。

