台灣醫務管理學會洪子仁 台灣醫療下一步 數位、永續雙軸轉型
2025年台灣健康照護聯合學術研討會，今年11月7日將於政大公企中心盛大登場，今年主題以「醫療數位與綠能雙軸轉型」為核心，聚焦ESG永續、智慧醫院、病人安全、照護創新與健保變革5大方向。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，台灣醫療正面臨人口老化、人才短缺等前所未有的挑戰，醫療改革勢在必行，盼透過醫界最具代表性的學術盛會讓各界對話，找出讓台灣醫療更具韌性的行動。
自2007年起，社團法人台灣醫務管理學會、台灣醫院協會與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會等三大醫療團體，整合資源建構交流平台，輪流主辦「健康照護聯合學術研討會」，今年邁入第21年。
今年的大會主席，由台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁擔任。洪子仁表示，大會每年最重要的目標，都是揭示接下來幾年台灣醫界發展的趨勢和方向，如過去多以「病人安全」為主要議題，十多年來，逐步讓醫界更重視病人的隱私與權益。
而近年受到疫後護理人員、醫生出走潮，直美現象加劇等，導致醫療人力出現斷層，如何留才打造韌性醫療，成為首要目標；新藥、新科技納保速度加快，但國際評比進一步發現，台灣民眾自費醫療比率，卻快速增加到31％，成為全世界第三高的國家，面對這樣的局面，健保改革勢在必行。
另一方面，面對2030年全球減碳目標的雙重挑戰，以及AI如何輔助醫療，協助醫院在確保病人安全的同時提升效率與決策品質，因此，洪子仁揭示，台灣醫療體系，下一步必須走向「數位化」與「永續化」的雙軸轉型。
為反映當前台灣醫療發展的核心，今年研討會共規劃五大主題舉辦專題演講與論壇。分別為：
1.ESG醫療綠能永續：聚焦碳排減量、綠色採購、循環經濟與人才永續，讓醫療照護與氣候行動接軌。
2.智慧醫院與數位轉型：從AI輔助診斷到智慧病房管理，展現數位科技如何重塑醫療價值鏈。
3.醫療品質與病人安全：強化制度設計、風險管理與臨床品質指標應用，推進零錯誤文化。
4.健康照護創新與持續性：因應高齡社會及多病共存時代，促進長照、社區與預防醫學的整合服務。
5.健保變革與醫管創新：面對健保財務與醫療資源挑戰，推動制度創新與差異化支付模式。
研究發表部分，今年學術徵文活動反應熱烈，全國各級醫療院所、學術機構的投稿共780篇，最終錄取274篇，進行現場發表與海報展出，主題橫跨醫療品質、綠能永續、健保改革及智慧醫療等領域；並設置「研究創新獎」、「卓越研究發表獎」、「研究領航團隊獎」等多項榮譽，鼓勵醫療同仁持續投入研究與改善計畫。
此次研討會更將邀請政府代表、科技產業領袖與醫學界菁英同台對談。包括衛福部長石崇良將以「醫療政策的未來挑戰」為專題演講揭開序幕；中華經濟研究院院長連賢明將剖析「健康投資與產業永續」；台灣微軟總監劉致宏則將分享「醫療數位轉型的實務策略」。
「我們希望這不只是一場研討會，而是一場跨界共創的行動。讓醫界與產業界、政府與民間能夠在共同願景下協作，打造有韌性且有競爭力的健康照護體系」。洪子仁最後以「台灣醫管之父」張錦文教授，早數十年前就提出「醫務管理的核心，不在制度之上，而在人心之中」，提醒醫界，無論如今AI多進步、數位化多前衛，醫療改革最終仍要回到「以人為中心」的醫療初心；「醫療支出是投資，不是成本」，台灣醫界正用實際行動向世界證明，我們能同時追求醫療品質、科技創新與綠色永續。
