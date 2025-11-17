生活中心／綜合報導

2025 年 德國 MEDICA 國際醫療展正式登場，這是一年一度的全球頂級醫療盛會，在德國杜塞道夫拉開序幕。台灣醫療器材大廠 R&R 萊禮生醫，此次攜三大品牌，REXICARE 瑞斯、WARMZ 溫熱適、LAITEST 萊潔亮相展會，展示在冷熱敷治療、疼痛舒緩、人體防護及居家保健用品等領域的多元產品。

德國杜塞道夫國際醫療器材展(MEDICA 2025)於11月17日至20日(德國當地時間)登場，被譽為全球醫材產業風向球的重要盛事，台灣醫材大廠 R&R萊禮生醫，將三大品牌，包括REXICARE 瑞斯、WARMZ 溫熱適、LAITEST 萊潔，在冷熱敷治療、疼痛舒緩、人體防護與居家保健用品的多樣產品做出豐富的呈現！努力開啟更多跨國合作機會與交流，展現台灣製造的專業品質。

台灣醫材大廠征戰德國 MEDICA R&R 萊禮生醫產品吸睛

德國杜塞道夫國際醫療器材展登場，台灣醫材大廠 R&R萊禮生醫也前往參展。（圖／業者提供）









萊禮生醫創立於1979年，為台灣深耕半世紀的消費性醫材集團工廠。旗下各工廠製造：專業冷熱敷治療產品、醫療用口罩、消費性保健產品、疼痛舒緩貼片、人體清潔與抗菌、季節性保暖與降溫產品，全球銷售已超過120國，並在國際市場上獲得各國高度肯定。





工廠橫跨多元產品領域，從冷熱敷治療、個人防護，再到疼痛舒緩與保暖照護，以堅實的研發實力與製造能量，持續實踐「台灣製造」的精神，展現持續不懈的專業態度，展覽會場中同時也將展示最新產品：冷凝膠護具系列、化療冰敷系列。





展覽資訊：►日期: 2025/11/17 ~ 2025/11/20►時間: 周一至周三10:00~18:00 / 週四 10:00~16:00►展覽地點：德國杜賽道夫展覽中心►攤位：Hall4 F32









