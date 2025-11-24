台灣醫療團赴印度傳衛教 醫師攝影記錄佛陀足跡與公益醫療

高明寺董事長、眼科醫師陳英毅用攝影紀錄下台灣醫療團及佛陀的足跡。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由台灣婦科、眼科醫師、藥師、復健師、護理師、身心輔導師、工程師及音樂老師組成「北印醫療探勘團」，今年2月前往印度菩提伽耶，在僧伽蜜多安妮寺院進行醫療衛教，成員眼科醫師陳英毅為嘉義縣朴子高明寺董事長，鑽研攝影30多年，以攝影之眼紀錄衛教過程及佛教聖地景象，作品整理後在高明寺展出，讓觀眾瞭解台灣公益醫療及佛陀的足跡。

陳英毅說，居住在喜馬拉雅山下四家寺院的尼師，年齡從5歲到80多歲，齊聚在僧伽蜜多安妮寺院，由醫療團進行衛教，如由婦產科醫師講述婦科症狀等，而許多人年紀大後眼睛有白內障等問題，則由他講解，醫療團也攜帶器材、藥品等進行說明，讓尼師們增進醫藥衛教知識，過程中張貼國旗，宣揚「台灣愛無限」，離別時尼師們真情流露，依依不捨。

醫療團進行婦科及眼科衛教。(記者林宜樟攝)

陳英毅說，醫療團走訪印度佛教聖地，如佛陀悟道的菩提樹、正覺大塔，參拜三十五歲佛陀等身佛像，他拍下世界各地信眾在聖地搭帳篷過夜景象，還有佛陀修行七大階段的處所，一行人登上靈鳩山，走訪那爛陀大學遺跡，在鹿野苑博物館觀看阿育王柱，過程中感受佛法莊嚴，提升心靈層次。

高明寺藝文展示室長期展出各類藝文作品，不侷限與佛教相關，也曾舉辦天主教敏道家園藝術作品成果展，展現台灣宗教多樣性與文化融合的特色，「追尋佛陀的足跡暨僧伽蜜多安妮寺院衛教之旅」攝影展展出48幅作品，展期至12月8日，寺方歡迎民眾前來觀看。

台灣「北印醫療探勘團」到印度進行醫療衛教，展示國旗宣揚台灣公益精神。(記者林宜樟攝)

