台灣醫療報導獎 中央社刻畫長照醫療獲佳作
（中央社台北8日電）中華民國醫師公會全國聯合會今天頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社以「重返出診的年代-長照醫療送到家」專題，獲平面類佳作。
醫師公會全聯會下午舉辦第78屆醫師節慶祝大會，並頒發台灣醫療貢獻獎、台灣醫療報導獎、資深醫師及醫療典範獎等獎項。本次醫療報導獎，中央通訊社抱回平面類佳作獎項，由記者沈佩瑤代表受獎。
「重返出診的年代-長照醫療送到家」系列報導，由陳婕翎、曾以寧、姜宜菁、沈佩瑤、陳清芳共同獲得佳作。
獲獎代表陳婕翎最難忘醫護騎著YouBike穿梭巷弄，沒想到日常代步工具，卻成了將醫療送到家的轉運站，把病房搬進病人家裡，象徵照顧模式的轉折。
陳婕翎說，台灣邁入超高齡社會，每個人都可能成為需要在家住院的人，就算是在台北市區也有在宅醫療需求，更何況是偏鄉、離島，看著醫師牽起長者的手、簡單的問候，不單是傳遞溫暖給長者，更是協助家屬撐起醫療安全網，共同守護老小孩。（編輯：林恕暉）1141108
