中部中心/林賢明 台中報導

掌握人工生殖科技"錢潮"！台灣研發出全球首創，"非侵入式胚胎粒線體檢測平台"，被視為下一世代"精準生殖醫學"的重要里程碑，為提升懷孕成功率的關鍵之一。如果將來法律將單身女性納入適用，這個技術可望創造全球超過1000億台幣的年產值！。





台灣醫療科技大爆發! 半導體晶片"非侵入"挑生殖胚胎

"非侵入式胚胎粒線體功能量測系統"助人工生殖。(圖/林賢明攝)

台灣身為半導體強國，這樣一個小小晶片，可不只運用在軍事等硬實力上，在攸關生育下一代、為人父母的渴望，它也派上了用場！人工生殖的權威，李茂盛醫師帶領的醫療團隊，致力研究，在試管的療程中，如何選擇良好的胚胎進行植入，是提升懷孕成功率的關鍵之一，過去臨床常用的選胚方式，主要仍以胚胎外觀形態與發育速度，作為判斷依據，難以直接反映胚胎的內在生理功能狀態！

"非侵入式胚胎粒線體功能量測系統"助人工生殖。(圖/林賢明攝)茂盛醫院攜手中興大學，共同研發"非侵入式胚胎粒線體功能量測系統"，不需碰觸胚胎本身，就可以進行精準檢測，又能提供可量化、具生理意義的功能性評估指標！這個發明，也獲得了國家新創獎的肯定！挑選到了"會呼吸的胚胎"，胚胎發育過程，與整體懷孕成功率，高度關聯，可嘉惠於習慣性流產、高齡等婦女，讓她們離當媽媽的這一步，更近了！





原文出處：台灣醫療科技大爆發! 半導體晶片"非侵入"挑生殖胚胎

