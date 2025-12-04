台灣醫療科技展已成重要採購平台

第九屆台灣醫療科技展於昨（四）日盛大開幕，吸引美國、加拿大、韓國、日本等國主動參展。生策會會長翁啟惠指出，邁入第九年的台灣醫療科技展，已成為全球重要醫療採購平台。台灣醫療科技對國際的吸引力，有助台灣相關產業真正走向世界，實質改善人類健康。

經濟部產業技術司攜手金屬中心、工研院、生技中心三大法人，聯合發表十五項智慧醫材、精準檢測、再生修復及製程創新等前瞻醫療科技成果，展示臺灣在智慧醫療核心技術與臨床應用的自主研發與產業化成果，提升臺灣醫療科技的產業韌性與創新動能。

為加速臺灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院在「健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會正式展開策略合作，將結合工研院的研發量能與協進會的企業網絡，以生醫領域為起點，從需求端出發，串聯技術、臨床與產業鏈，促進創新加速落地與市場導入。雙方將共同打造更完整的智慧醫療生態系，以跨域整合加速技術落地與國際化布局，強化臺灣智慧醫療在全球價值鏈中的競爭位置。

臺大醫院精選十一項突破性技術，全面升級臨床照護品質；臺灣大學則攜手臺灣科技大學以及明志科技大學，呈現十項多元創新研發成果，展現學術界在醫療科技領域的深厚實力與前瞻視野。此次參展團隊由「臺灣大學系統科研產業化平台」率隊共襄盛舉，平台成員學校囊括臺大、臺科大、臺師大、長庚大學，及明志科大，透過整合跨校技術，為產學合作搭起堅實橋梁。

長庚醫療體系動員全台體系醫院並結合長庚醫學科技公司共同參展。展區規劃為「卓越醫療」、「創新研發」、「智能科技」與「公益榮耀」四大專區，以完整呈現長庚近年來全方位成果與驚人量能，是最具規模與受矚目的醫療展區之一。

臺北醫學大學暨醫療體系於展場規劃「智慧醫療」、「遠距照護」、「產學合作」、「永續未來」與「特色醫療」五大主題，現場亮相智慧醫療技術與發展成果。

衛福部醫福會展覽「部醫豐華‧E啟前行」，為因應氣候變遷戰略目標，「部醫要守護國人健康，也要守護地球的健康」，「智慧X永續」雙軸轉型已成發展關鍵目標，透過導入整合式創新醫療資訊系統，持續優化醫療流程，確保資源有效利用，並提升醫療品質服務。

AI與基因定序技術的結合，讓癌症診斷變得更快速、更精準，患者能獲得個人化的治療方案。例如，乳癌、肺癌等常見癌症，AI×NGS「AMG」臨床平台能快速分析基因變異，幫助醫師選擇最有效的標靶藥物，減少不必要的副作用。