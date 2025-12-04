台灣醫療科技展登場 童綜合醫院五大主題展醫師開講

首場講座由童綜合研發創新中心歐宴泉院長介紹單孔達文西手術百例開創攝護腺癌新時代。（圖：童綜合醫院提供）

2025台灣醫療科技展今（4）日起在台北南港展覽館開幕，創院54年的童綜合醫院再度參展，以「醫療大小事！童醫開講」為主題，並展現最新醫療技術、創新設備及豐富的跨產業合作成果。

今年童綜合醫院於1館1F（展區I632）連續四天推出五大主題展示，並規畫每日衛教講座，讓民眾一次掌握最實用的健康知識。

童綜合醫院展出內容包括與鴻海科技集團共同研發的 CoDoctor 遠距醫療設備及AMR運輸機器人、重新啟動關節生命力、職災職能復健介紹、AI語音醫療輔助急救系統、達文西單孔微創手術，並舉辦闖關遊戲活動與參觀民眾互動。

四天的衛教講座同樣精采。12月4日由研發創新中心歐宴泉院長率先開講，分享單孔達文西手術突破百例、引領攝護腺癌治療新紀元；下午1點急診部魏智偉主任則示範AI急救流程智能輔助；下午3點中醫科楊恩豪醫師帶來智慧中醫的發展歷程。

12月5日上午11點場次由復健醫學部江嘉惠職能治療師談職災職能復健的重要性；下午1點關節重建科鄭宇傑主任解析退化性關節炎細胞治療新方向；下午3點由外科部許兆畬主任則介紹攝護腺水刀治療突破。

12月6日上午11點由骨科部李宗翰醫師講解肩關節微創修補與新一代反式人工肩關節成效；下午1點場次由副院長蔡青劭分享單孔經口達文西頭頸手術；下午3點，大數據中心暨過敏免疫風濕科邱瑩明主任說明 ePRO 應用與「健康六密碼」。

12月7日上午11點由骨科部徐自良主任壓軸，解析 ROSA 機器手臂如何改寫關節鏡手術未來。

童綜合醫院表示，期盼藉由展覽與講座，讓民眾更貼近醫療新趨勢，歡迎到展區參觀並聆聽每日講座，掌握最新健康資訊。（張文祿報導）