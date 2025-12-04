財經中心／陳妍霖 莊柏驊 台北報導

第九屆台灣醫療科技展從今天起（4日）一連4天在南港展覽館盛大展出，規模高達2100個攤位，盛況空前，最特別的是，這次的醫療科技展首次有日本的醫療中心參展，不僅力挺台灣，展現台日情誼，也讓「台日醫療交流」邁向新的里程碑。

第九屆台灣醫療科技展從12月4號起，一連4天在南港展覽館盛大展出，總統賴清德更親臨現場。





台灣醫療科技展開幕! 日本醫療中心挺台首度參展（圖／民視新聞）

總統賴清德台上致詞時表示，「一年一度的醫療科技展會其實是亞洲指標性的盛會，也是世界各國瞭解台灣醫療服務以及科技能量重要的窗口」。





總統賴清德高聲歡迎國際貴賓到場，因為現場高達2100個攤位，美國、加拿大、韓國都來了，日本的醫療中心也首度參展。





台灣醫療科技展開幕！日本中部國際醫療中心理事長山田實紘和總統賴清德相見歡（圖／民視新聞）

一看到總統賴清德，國際獅子會1516年度世界總會長、也是日本中部國際醫療中心理事長山田實紘夫妻倆親切招呼，還送上台日國旗勳章，由民進黨秘書長徐國勇代為別上勳章，展現台日友好情誼。





日本中部國際醫療中心理事長山田實紘表示，「目前世界上有許多關於政治的紛爭，但這種國與國的問題跟政治無關，醫療是沒有國界之分的，所以我們應該為了拯救生命，努力消除國界之分」。



日本中部國際醫療中心理事長夫人成田碧璃說，「台日友好這是一定要的，日本跟台灣就是一樣，遇到一些經濟的打壓啦，但是他覺得我們更要加強這個連結，加強這個更友好的關係，因為團結力量大」。

不畏中國打壓，日本中部國際醫療中心用行動力挺台灣，展現台日情誼，也要讓「台日醫療交流」邁向新的里程碑。





原文出處：台灣醫療科技展開幕！日本中部國際醫療中心挺台首度參展

