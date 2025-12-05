【台灣醫療科技展】北榮與科技公司聯手研發 AI智慧醫療機器人大軍超吸睛！

作者／KingNet國家網路醫藥編輯

2025台灣醫療科技展登場 北榮5大智慧機器人亮相

智慧醫療機器人大軍於台北榮民總醫院展區（輔導會榮民醫療體系展區L631a）上公開亮相，從治療、照護到感染控制通通都有，可望在未來為醫療現場打造出全場域智慧醫療新場景：

服務型機器人：應用於放射性碘-131治療病房，協助完成藥品、餐點與衛教配送，實現「零接觸 × 零暴露」的高安全流程。

行動護理助手機器人（mRNA）：整合AI、自主導航與機械手臂，可協助物料運輸，大幅減輕護理人力負擔。

智慧噴霧消毒機器人（AMR500）：具自動避障、精準噴霧與雲端排程功能，打造隱形防護盾般的感染控制品質，並且附加有紫光線消毒功能。

數位孿生健康機器人：透過 rPPG 非接觸式生理量測技術與語音互動，提供居家健康管理新模式。

AI 核醫藥品自動分裝系統：以 AI 影像辨識結合精密機械手臂，在全密閉環境中自動完成放射藥品分裝，達成接近零輻射暴露，並榮獲「2025 台灣創新技術博覽會發明金獎」。





賴清德總統表示，榮民醫療體系是台灣醫療的重要典範，從AI、機器人醫療，到癌症精準治療與智慧長照，展現醫療科技成功落地臨床的實力。

機器人有助減輕醫護負擔 也可應用於防疫領域

尤其目前護理人力短缺，北榮此次展出的行動護理助手機器人（mRNA）也受到不少關注。北榮表示，行動護理助手機器人結合自主移動機器人、自動機械手臂與AI技術，能自動化運輸物料與物資管理，並能自動化運補物資，幫助護理人員作業減輕工作負擔，同時也能降低接觸與感染的風險。





另外，北榮與威剛科技、慧誠智醫合作開發的智慧噴霧消毒機器人（AMR500）也展現出智慧醫療於防疫領域的創新應用。它結合自主移動與精準噴霧技術，能自動規劃動線、避障並進行均勻消毒，適用於醫療院所、公共場域。





北榮表示，智慧噴霧消毒機器人的系統搭載雲端監控與任務排程功能，管理者可即時掌握覆蓋率與運行狀態，提升防疫效率與安全品質，打造無形防護盾，以科技守護健康、築起堅實防線。





透過跨領域合作與產學鏈結，創新的醫療科技應用有望在未來走進病人的照護現場，提升醫療安全與健康福祉。



