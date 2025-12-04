台灣醫療科技展 大林慈院15項智慧醫療亮點

大林慈濟醫院參加第九屆台灣醫療科技展，總統賴清德蒞臨會場給予祝福

大林慈濟醫院以VR翻轉藥學訓練、智慧醫療室內定位、AI輔助胸腔影像診斷、打破語言隔閡新時代等十五項主題，參加第九屆台灣醫療科技展。4日於南港展覽館展出，總統賴清德也蒞臨會場給予祝福。大林慈濟醫院副院長林庭光率領團隊參展，展示醫院「以病人為中心」的核心理念，結合尖端科技與人文關懷，成功打造出安全且高品質的醫療照護。

慈濟醫療法人暨花蓮、大林、台北、台中等四家慈濟醫院共同參展。

林庭光副院長在慈濟講座中分享，目前大林慈濟醫院推動的159項智慧科技項目已全數完成，另有22項正在積極執行中，這些研發的核心理念皆圍繞著「以人為本」的精神，目標是以最少的資源浪費，創造出最大的效益。他特別提及他個人的科技啟蒙歷程，首次接觸電腦是在十歲，在資源相對匱乏的年代，透過這樣一點一滴的實務操作，紮實地累積了深厚的科技經驗。

林庭光副院長率領團隊參展，結合尖端科技與人文關懷打造安全且高品質的醫療照護。

藥學部運用虛擬實境（VR）技術，打造沉浸式TPN（全靜脈營養製劑）無菌調配訓練系統，開創藥師訓練新模式。此創新模式榮獲新型專利，並展現跨域合作成果，成功降低教學負荷、減少醫療耗材浪費，實現智慧醫療教育的永續發展與精準培訓願景；胸腔X光影像是臨床上最常用的肺部疾病篩檢工具，具有成本低與操作簡便的優點，判讀結果容易造成誤判或漏診，透過AI技術的導入，期能改善診斷準確度，推動智慧醫療的臨床應用發展。

打破語言隔閡新時代為主題，讓護病溝通更順暢。

大林慈濟醫院與創鈺科技合作建置智慧醫療室內定位系統，系統透過高精度定位技術，對應四大應用亮點：儀器設備盤點可協助醫護人員迅速掌握設備位置、優化流程、提升盤點效率；院內導航引導病患與家屬快速抵達指定區域，讓複雜院區直覺通行、不再繞路；輸送人員管理智慧優化運送流程，降低人力往返頻率；綠色通道即時啟動優先路線，縮短急診處置時間，全面提升院內運作效率與醫療流程品質。

智慧醫療室內定位系統，透過高精準度定位技術，全面提升院內運作效率與醫療流程品質

以「打破語言隔閡新時代」為主題，提供多國語言的疾病照護衛教影片。影片內容以中、英、日、韓、越、印、泰、菲、蒙等語言呈現，讓不同國籍的病患或照顧者能清楚了解正確的健康資訊與用藥方式。希望透過多國語言影音的應用，讓護病溝通更順暢，減少誤解與不安，打造友善且貼心的就醫環境，實現無語言障礙的照護服務，展現智慧醫療與文化包容並進的新趨勢。

在活動尾聲，林庭光透過影片向與會者介紹今日展出的十五項重點成果。他強調，這些成就的得來，並非仰賴投入大量的資金，而是憑藉著團隊的付出與心力，讓慈悲與智慧並行。

撰文、攝影／江珮如、蘇妍華