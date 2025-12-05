台灣醫療科技展 展示AI照護型機器人 (圖)

社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導天氣變冷了，年長者一定要特別注意！新北市林口一名79歲老翁，因為天冷，去社區附設的三溫暖，但過了2個多小時都沒出來，他的妻子請櫃台人員查看，才發現老翁倒在烤箱內，全身大面積燒燙傷，送醫後不治，醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，如果待太久，甚至會導致休克。晚上8點多，馬路上警笛聲大作，救護車沿路鳴笛，趕抵社區外頭，因為警消獲報有住戶天冷想泡三溫暖，結果倒在裡頭，已經叫不醒。民視記者洪巧璇：「事發的社區大樓有附設三溫暖供住戶使用，而當時老翁就是獨自一人，在傍晚的時候去三溫暖，沒有想到，到了晚上他都還沒回家，被人發現的時候已經沒了呼吸心跳。」新北市林口這處社區的健身房有設置三溫暖，不過就在3號傍晚，裡頭發生意外，一名79歲夏姓老翁，傍晚去三溫暖，想暖暖身子，但過了兩個多小時都沒有返家，妻子打電話詢問社區櫃檯，請他們幫忙到三溫暖查看，才卻發現老翁倒臥烤箱裡，救護人員到場急救，發現老翁身上有50%的二度燒燙傷，緊急送醫後，宣告不治。冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）法醫高大成：「去蒸氣這種地方裡面，絕對水分會蒸發很嚴重，你的血變得很混濁，所以越流越慢，尤其你超過60歲，血管都6、70%阻塞了，你血流就被堵住了，堵住就發生心肌梗塞的狀況昏迷。」警方初步調查，現場沒有外力介入，醫師點出關鍵原因，疑似是老翁在高溫烤箱內待太久，導致休克。法醫高大成：「有心臟病的人，有高血壓的人要注意，一開始因為熱，血管擴張，但是你脫水，血管又縮回來，血流又緩慢，越流越慢，流到最後停止，停止你就倒下去了，5分鐘到10分鐘就出問題了。」冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治（圖／民視新聞）天氣冷吱吱，年長者以及心血管疾病的患者一定要特別小心，尤其在泡溫泉、三溫暖時，一定要留意血管收縮的潛在危險。原文出處：冷吱吱！79歲翁泡三溫暖休克 二度燒燙傷送醫不治 更多民視新聞報導林口7旬翁倒臥社區三溫暖！大面積燒燙傷送醫亡 高大成分析「死因」水產老闆激戰小三！他自豪喊：入X最大顆警界高官涉88會館案！又涉恐嚇老闆娘提早還錢遭起訴 警政署回應了

