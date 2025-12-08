台灣醫療陷「成長痛」！少子化衝擊人力、永續轉型壓頂…2025健康台灣論壇揭未來醫療四大挑戰

中山醫學大學、中台灣生醫創育深耕平台攜手國家生技醫療產業策進會、資誠會計師事務所、厚生基金會與《今周刊》於12月6日舉辦「2025醫療科技展–健康臺灣專場論壇：醫療現況與未來」。論壇集結產官學領袖，包括衛福部醫事司司長劉越萍、環境部長彭啟明、中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴與中山醫學大學董事長周英香，共同剖析台灣醫療正面臨的深層挑戰，從人力、永續、教育到世代價值，盤點未來10年的關鍵變革。

醫療人力轉型壓力全面爆發

在論壇中，衛福部醫事司司長劉越萍以「醫療人力現況與未來布局」為題發表演講。她直言，台灣醫療正面臨急速惡化的結構性挑戰，包括人口老化、醫療需求攀升與人力不足三大壓力。「台灣是全世界老化速度最快的國家，這會帶來非常高的醫療支出與非常大的醫療需求壓力。」她指出，高齡與慢病人口的增加，使醫療系統長期處於高負荷狀態。

她進一步提到，「人口往六都跑，偏鄉會更偏鄉，能留在那裡的往往是公立醫院和宗教體系醫院。」偏鄉佈局是政府積極處理的核心政策之一，透過公費生制度、重點科別補助與醫療網絡整合，力求維持偏鄉據點不再流失。「現在的點不能少！」

在人力問題方面，劉越萍指出，「現在的問題不只是醫事人力不夠，更包含吸引力降低。」她坦言：「年輕世代不會再願意去過那種長工時、超時責任感的生活。」以她的小兒科專業為例，就是醫療人力海嘯第一排。

她提醒：「如果職場條件不改善，即使訓練更多醫師也留不住，職場是不友善的時候，我訓練出來的人其實是往外跑。」根據數據，2014至2023年間，醫師從醫院流向診所與其他機構的比率逐年上升，占比從57.99％降至53.71％，顯示醫院端壓力正倍增。

▲衛福部醫事司司長劉越萍。

劉越萍認為，未來醫事人員訓練需加強「高齡少子化人口變遷」、「醫療平權」、「新興科技」與「韌性與永續」四大新興議題。她強調：「在時數不變的狀態下，我們就得讓學生smart learning、老師smart teaching，我們的醫療工作人員smart working，而不是像我們過去讚揚的working hard。」

她也指出，醫療的數位轉型必須「以解決課題為導向」，未來訓練將全面轉向「能力為導向基礎的全人照護」，「不是看你上了多少時數，而是看你是否具備應有的能力。」

她形容目前醫療轉型是「成長痛」階段：「在成長過程中，一定會經過這一段，若不正面迎戰，未來會更痛苦。」唯有如此，才能讓年輕世代看到醫療產業的前景與希望。

綠色醫療崛起 從減碳走向健康共利

環境部部長彭啟明分享，醫療體系正成為減碳治理的核心課題。他指出，聯合國氣候變遷大會（COP）中醫療議題比重不斷提升，正如氣候公約執行秘書Simon Stiell所提醒：「人類的健康跟地球健康息息相關，照顧兩者是我們共同的責任。」

彭啟明表示，台灣近年在減碳成效上已有進展，「過去3至4年已累積減少約6%，今年預估可達9到10%。」但未來挑戰更大，「因為過去一年的減碳幅度約2至3%，明年開始每年要減到4%左右，這個壓力是非常大的。」

他同時提醒，醫療部門每年約產生20億噸碳排，占全球總量4.4%，台灣更達4.6%。「醫療技術越好的國家，排碳量通常越高，這是不爭的事實。」

目前多數醫院僅止於碳盤查，但他直言：「醫院又不是列管單位，也不用繳碳費，做碳盤查只是多加一道光環而已。」關鍵仍是「深度節能」，不僅減碳，也能「幫醫院省錢」。

為推動節能轉型，環境部與經濟部合作媒合ESCO廠商，但他表示：「最後只有慈濟醫院願意簽約。」雖推動不易，但長遠而言將直接提升醫院永續與財務表現。

▲環境部部長彭啟明。

台灣每年新增1.7萬人罹患肺癌，更有逾1萬人死於此病，肺癌不僅是我國發生率最高、死亡人數最多的癌症，健保支出也最大。但近年吸煙人口降低，國人罹患肺癌人數不降反升，推估與空污有關。

對此，彭啟明坦言台灣PM2.5平均值雖逐年改善，但南北差距明顯。「煎個蛋PM2.5就能到250到300。」他提醒民眾留意生活中隱藏空污來源，並透露未來將建置PM0.1監測站，開放醫界參與研究合作。

至於極端高溫下的長者照護，環境部也推動「Cool Map」計畫，與企業合作設置6,000多個「免費吹冷氣」據點，並結合IoT預警系統協助高齡族群因應熱傷害。「年紀越大，熱的感知越差，我們要用科技協助他們。」

彭啟明強調，氣候減碳與健康促進是「共利效果」。「我們改善的一切，最終都要跟健康有關係，否則就沒有意義。」

護病比改革 留任比招募更關鍵

中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴指出，護理人力欠缺的根本問題不在薪水，而是「制度與文化」。

「新世代一不開心，就會想離開，覺得這裡不適合我，他馬上就走，沒有情份的。」新人離職率高達2至3成，甚至「來一個禮拜、進病房第一天就說不來了」的情況比比皆是。

她指出，「一直不夠人、現場更累、環境更差」形成惡性循環。雖然疫情期間護理人員勉力堅守現場、離職率短暫下降，但疫情後疲勞爆發，離職率又從110年後一路攀升至12%。同時，新增執業護理師人數由每年5,000人降至2,000多人，「需要的人更多，可是進來的人折半，我們怎麼過日子？」

▲中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴。

陳麗琴強調，「護病比是護理留任的核心問題。一個人顧5個跟顧10個有差吧？」目前全日護病比制度無法反映三班差異，夜班人力尤其緊繃。「我們和別的國家比，大夜班他們頂多顧8到10個，我們是11到15，負荷差很多。」

在薪資層面，她指出台灣護理師薪資落在OECD平均以下，新人多為4至5萬元，「跟澳洲、日本、新加坡差距很大。」她肯定政府提出起薪改革方向，但呼籲「要搭配完善配套，兼顧不同層級與資深人員的權益。」

她總結表示：「護理人力不是成本，是重要的健康資源。台灣不能再失去任何一個護理師。」並提出留任六策──合理護病比、透明薪資架構、正向職場、完善職涯規劃、智慧科技減負荷及社會尊重，盼打造「護理友善城市」，讓護理師「願意進來、留得住、站得穩、走得遠」。

AI與教育並進 重建醫療專業價值

中山醫學大學董事長周英香指出，醫學教育正同時面臨「少子化第一排」與「高齡化第一排」雙重壓力。「我常覺得頭昏腦脹，一邊處理護理缺工，一邊思考急診壅塞，環環相扣，『到底要去哪裡』成為日常困惑。」

她分析，台灣生技與醫療產業雖被視為蓬勃成長領域，但Z世代有58.1%「不想進組織工作」，更嚮往成為YouTuber。「我們以前在醫院工作有光環，但現在的價值感已經完全不同。」

她指出，除醫師與牙醫系外，其餘醫事類科成績下降，加上AI被渲染成威脅，使學生對醫療職涯迷惘。「孩子問你，你有答案嗎？我們可能也沒有答案。」她形容目前醫療體系從「金牛期」滑向「瘦狗商品」，因政府高度監管使收入受限而成本不斷上升。「電費漲3％，健保費會漲3％嗎？肯定不會。」

▲中山醫學大學董事長周英香。

周英香強調，醫學中心仍肩負不可逃的社會責任，「小兒科、急診、加護病房都是社會義務」。但她提出三項突破路徑：



首先，「與AI協作」，讓效率化工作交給機器，專業人員專注不可取代的價值。「以前問總醫師都會抖，現在可以問AI，多好！」但她提醒，「AI應該從員工的土壤長出來，而不是被視為負擔。」

其次是強化醫療教育韌性。「不要忍，忍過頭就沒了。」她強調教育與臨床是循環，醫院要「接住學生」，教育要教會他們「接住自己」。

最後是重建社會對醫療專業的尊重。「現在社群上只要醫事人員抱怨，底下一排都叫他離職。」她直言：「如果醫院變成一群找不到工作的人聚集的地方，你能想像醫療品質嗎？」呼籲社會與媒體共同恢復對專業的敬意。





