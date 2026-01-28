台灣醫療AI新頁！衛福部打造跨院、跨國聯邦學習平台 目標連結百家醫院

衛福部。游騰傑攝



衛福部響應行政院推動「AI新十大建設」，聚焦智慧應用、關鍵技術、數位基磐三大主軸，特建置「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」以厚植AI應用關鍵基礎。衛福部今（28）日舉行平台啟動大會，該平台有三大特色，包含AI應用發展兼顧隱私與個資安全之設計、智慧醫療模型可跨院與跨層級之訓練與驗證、為未來建立跨國驗證與認證機制基礎。

兼顧資料隱私與個人資訊安全是政府推動AI應用的關鍵前提，衛福部長石崇良說，掌握高度敏感資料，若於雲端環境或境外模型中進行訓練，恐衍生機敏資料外洩風險，因此為了建立可於部內安全訓練與落地應用的高效能運算環境，已於2年前開始規劃並推動機房升級改造工程。

廣告 廣告

石崇良表示，因應高效能運算所需的特殊電力規格與冷卻系統，逐步完成相關設施建置，並陸續導入 A100、H200 之等級的高效能運算設備，形成集中化的算力資源池。同時，透過GPU資源集中與共享的管理機制，讓高效能運算資源得以公平分配，供部內各單位依需求使用，大幅提升人工智慧模型訓練與邊緣運算導入的效率，加速政府 AI 應用與數位轉型進程。

石崇良指出，將高算力中心定位為全國智慧醫療模型訓練與驗證的核心樞紐。目前三總、亞東醫院、台中榮總、高雄長庚四家醫學中心進行聯邦運算試行，並整合16家AI外部驗證中心合作醫院，建構全國性的聯邦學習平台，未來目標是近百家醫院加入，統一以衛福部伺服器作為模型聚合中心，讓各醫院資料不需離開院內，即可完成跨院、跨機構的模型訓練與驗證，確保資訊安全。

衛福部進ㄧ步指出，過往多數AI模型僅在單一醫學中心的人群中訓練，往往難以在其他醫院或不同層級的醫療機構中維持效能、準確度，衍生醫療數位不平權的問題。但透過聯邦學習平台可整合跨地域，以及跨地區醫院、區域醫院與醫學中心等不同層級的資料來源，確保模型訓練過程具備多元族群代表性，降低偏差與偏見，讓智慧醫療成果真正普惠全體民眾。

此外，高算力中心結合聯邦學習平台，促成臺灣與泰國之間的歷史性跨國驗證合作。透過與泰國瑪希敦大學建立的跨國聯邦學習機制，臺灣的智慧醫療產品未來可於東協市場進行驗證與落地，同時東協及泰國的優秀 AI 模型亦可在臺灣完成臨床驗證。在本次發表會中，瑪希敦大學副校長亦親自來臺，展示其乳房攝影與肺結核 X 光影像AI自動監測模型，並透過我國全國性聯邦學習平台進行驗證，象徵跨國合作正式啟動。

衛福部表示，發表會具三項重要意義，包括衛福部成功建置高效能運算與資料中心，確保人工智慧模型訓練與應用能在兼顧隱私與個資安全的前提下進行，並完成全國性聯邦學習平台，讓智慧醫療模型可以進行跨院、跨層級驗證，確保公平性與普及性，最後，結合高效能運算與聯邦學習，跨出國際合作的第一步，為未來建立跨國驗證與認證機制奠定基礎，加速在東協與亞洲區域推廣應用。

更多太報報導

「末日鐘」倒數又少4秒！川普、台海與AI入列世界加速毀滅原因

不再全靠輝達！微軟推第二代AI晶片Maia 200 台積電代工直送

白領階級恐被AI取代 林宜敬喊話大學：一起努力面對問題