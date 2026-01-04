台灣醫美急切割于朦朧惹怒網友！消費者怒轟：我要買東西跟于有什麼關係

記者林宜君／台北報導

中國男星于朦朧墜樓身亡事件持續發酵，不僅相關討論在社群平台屢遭限制，近日更有台灣知名醫美品牌因「急切割」回應方式，引爆消費者怒火。（圖／翻攝自于朦朧微博）

娛樂圈風波意外延燒至品牌戰場。中國男星于朦朧墜樓身亡事件持續發酵，不僅相關討論在社群平台屢遭限制，近日更有台灣知名醫美品牌因「急切割」回應方式，引爆消費者怒火，意外讓事件從娛樂新聞擴大成品牌公關危機。中國男演員于朦朧於2025年9月因墜樓事件身亡，消息曝光後迅速在華語圈引發高度關注。雖然官方對外說明，警方初步判定為酒後意外墜樓，並已排除刑案可能，但實際死因細節至今仍未完全公開，各種揣測與陰謀論持續在社群平台流傳，討論熱度始終未歇。

有中國網友指出，自己對某台灣醫美品牌抱持好感，甚至在來台旅遊時於實體通路多次看到該品牌，客服回應令人傻眼。（圖／翻攝自Threads）

台灣知名醫美品牌「急切割」于朦朧。（圖／翻攝自Threads）

近期，一則社群貼文再度掀起話題。有中國網友指出，自己對某台灣醫美品牌抱持好感，甚至在來台旅遊時於實體通路多次看到該品牌，卻意外發現于朦朧曾為該品牌拍攝形象照，原本打算購買產品嘗試，自己前往淘寶官方店詢問客服時，雙方對話內容令他「整個大無語」，相關截圖隨即在網路上瘋傳，引發抵制聲浪。該名網友也發文澄清「我發誓我没有想那麼多，我就是看到有人發他的這組圖，讓我想買這個化妝水，我就直接拿圖去問了，如果是任何一個明星拿著這瓶水，我也會問這是不是他手上拿的那瓶水。我也沒有試探商家態度，因为他那樣回覆我之後我就明白了。」

該名網友也發文澄清，任何一個明星拿著這瓶水，我也會問這是不是他手上拿的那瓶水。（圖／翻攝自Threads）

有網友在貼文底下留言怒嗆：「這嘴臉真的噁心不買就對了」。（圖／翻攝自Threads）

然而，這番回應不但未平息爭議，反而引來大量消費者不滿。有網友在貼文底下留言怒嗆：「我要買東西，跟于有什麼關係」、「消費者只想看醫美成果，不要把政治或謠言拉進來」，「就算是自動回覆設定這種內容，也讓人看了很不舒服。」、「我要買東西，跟于有什麼關係」、「對這種廠商根本就不需要客氣」、「這嘴臉真的噁心 不買就對了」，甚至有人直批品牌「割腳趾以保全身，結果自己變成話題的一部分」。截至目前為止，該醫美品牌尚未針對後續反彈做出進一步回應。社群平台上的討論仍持續升溫。

截至目前為止，該醫美品牌尚未針對後續反彈做出進一步回應，社群平台上的討論仍持續升溫。（圖／翻攝自Threads）

截至目前為止，已有超過74萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

