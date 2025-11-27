台灣醫美最高殿堂！十大人氣醫師感性告白：客人的信任是最大獎項

【記者黃泓哲／台北報導】由《壹蘋新聞網》主辦的首屆《蘋果愛美獎》今（27）日舉行頒獎典禮，吸引台灣各大醫美原廠、知名醫師與診所代表盛裝出席。典禮現場氣氛熱烈，《壹蘋新聞網》也特別公布「十大人氣醫師」得獎名單，向在醫美領域表現優秀、深受大眾信賴的醫師們致敬。

本屆入選的十大人氣醫師包括：廖耕賢醫師、蔡昀達醫師、薛博仁醫師、翁書賢醫師、陳振豐醫師、羅玉佩醫師、陳昱璁醫師、黃勇學醫師、王祚軒醫師與彭賢禮醫師。在分享心得時，不約而同提到「團隊的重要性」，強調醫美服務從來不是單一醫師的功勞，而是由整個醫療團隊共同完成。

聖堤雅醫美的薛博仁醫師表示，能獲獎感到非常榮幸，並特別感謝診所所有同仁的努力。他說：「一位醫師不可能獨自完成所有事，一定要有完整的團隊，才能讓醫療服務既安全又完美。」幽默的他也分享家庭中的趣事，談到女兒問他「人氣獎是什麼」，在台下引起陣陣笑聲。

來自聖宜診所的翁書賢醫師則形容，得獎讓他第一次感受到「得金馬獎的感覺」。他特別感謝診所團隊與一路支持他的客戶，更不忘在台上向來到現場的妻子致謝，溫馨畫面讓觀眾報以熱烈掌聲。他表示，台灣醫美之所以蓬勃，是因為有優秀醫師與挑剔消費者共同推動，「因為你們的要求，才讓我們每天都在進步。」

來自琢璞診所的羅玉佩醫師回顧創業的歷程，坦言一路並不容易，但正因如此，才更珍惜與團隊共同走過的每一步。她感性表示，家人、夥伴與前輩醫師的支持，是她持續堅持高品質醫療的最大動力。

多位得獎醫師都共同提到，醫美產業正在快速成長，但也需要更透明、更良善的環境。醫師們一致認為，「人氣」象徵消費者的信任，而醫療專業與誠信，更是他們最在乎的核心價值。

十大人氣醫師獲獎者的醫師們都表示，希望透過「蘋果愛美獎」，讓大眾看見台灣醫美的實力，也鼓勵更多優秀醫師投入產業，共同打造更安全、更高品質的醫美環境。

《蘋果愛美獎》由民眾票選出的「十大人氣醫師」，前十名依序為：廖耕賢（愛爾麗診所）、蔡昀達（光澤診所）、薛博仁（聖緹雅醫療集團）、翁書賢（聖宜診所）、陳振豐（聖緹雅醫療集團）、羅玉佩（琢璞診所）、陳昱璁（雅丰診所）、王祚軒（尼斯診所）、彭賢禮（彭賢禮皮膚科）以及黃勇學（20skin四季診所）。壹蘋新聞網攝

