台灣重卡新霸主！FUSO New Super Great預售百輛秒殺

記者鍾釗榛／綜合報導

FUSO New Super Great重卡。（圖／FUSO提供）

台灣運輸業邁入高效競爭的關鍵時刻，FUSO今正式在台推出全新旗艦重卡New Super Great，提供21.5至46噸曳引車與底盤車選項。結合德系動力科技、全新外觀與滿載的智慧安全配備，DTAT再次強調「頭家夥伴」精神，協助全台運輸車隊在效率、安全與永續上全面升級。台灣更成為全球第二個導入市場，足見總部對台灣的重視。

安全科技大升級

New Super Great主打「安全優先」，全車搭載第六代主動煞車輔助系統（ABA 6），能預判前方車況，自動警示、主動煞車，把事故機率降到最低。搭配Active Sideguard Assist 2.0主動側邊防護，左右兩側盲區全面監控，轉彎或變換車道都更安心。再加上 前方起步盲區警示系統，用路人、自行車碰到都會提醒，大幅強化行車安全。

廣告 廣告

全車搭載第六代主動煞車輔助系統（ABA 6）。（圖／FUSO提供）

重卡也能很時尚

外型延續FUSO一貫的魄力，加入象徵品牌的新「黑色腰帶」元素，氣勢更上一層。全新LED智慧頭燈組不只亮度提升，還會依路況自動切換遠近光；車尾則採用序列式LED方向燈，辨識度超高。整體空氣力學同步優化，讓油耗更省、效率更好。

全新LED智慧頭燈組不只亮度提升，還會依路況自動切換遠近光。（圖／FUSO提供）

免持鑰匙、電子手煞車一次配好配滿

為讓每天在路上奔波的駕駛更輕鬆，新車標配FUSO免持鑰匙與 電子式手煞車，上車、啟動、停車都更直覺。只要踩油門就能自動解除手煞車，熄火或開門時會自動鎖住，完全不用再擔心忘記拉手煞車。

百台預售火速破紀錄

New Super Great也導入Truckonnect車隊管理系統，提供位置追蹤、油耗分析、遠端診斷等功能，讓企業用數據做決策，提升營運效率。官方表示，新年式Super Great預售已突破百輛，顯示FUSO依然是台灣頭家最可靠的事業夥伴。

更多三立新聞網報導

16歲老Cayenne大變身！保時捷動刀翻新 罕見6速手排＋復古越野魂帥炸

【怎能不愛車】Corvette新PTM Pro模式 讓你靠真本事開車

【怎能不愛車】911 GT3武裝升級 裝上套件變身合法賽車

【怎能不愛車】質感到性能都升級 BMW全新i4直接秒圈粉

