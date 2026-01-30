台灣重押AI 專家憂泡沫

主計總處昨天公布去年全年經濟成長率百分之八點六三，帶動台灣經濟飆升的，正是人工智慧（ＡＩ）熱潮。學者表示，從外銷訂單及國內外預測機構看台灣，今年上半年應該還會很強勁，下半年要看美國債務情況、貨幣政策是否出現系統性風險；也有學者強調，ＡＩ公司營收能否超越投資、ＡＩ晶片的世代交替折舊成本，都是ＡＩ泡沫化最大風險，也是台灣重押ＡＩ的危機。

對於ＡＩ能撐台灣經濟多久，亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，最實際就是看訂單有多少，從去年十二月訂單年增率高達百分之四十四，其中資通訊產品年增率百分之八十八，電子產品年增率百分之四十來看，今年第一季乃至上半年應該都沒問題，因為外銷訂單是領先指標；至於能否持續到下半年？則要看與美國的關稅協議是否簽署，如果簽了，會讓不確定因素穩定下來，企業就敢放心投資生產。

廣告 廣告

他說，國內外預測機構近來大多上修台灣今年經濟成長率，主要是認為ＡＩ熱潮會持續。至於ＡＩ熱潮還會走多久？他說大家也不敢預測，大家都是走一步看一步。

邱達生表示，今年下半年總體經濟不確定性仍高，例如美國是否會出現債務情況？貨幣政策會不會導致美國出現不可避免的系統性風險？甚至年底期中選舉，川普能否掌握國會？若不行，川普各種擴張性政策就不能如期推動，則美經濟可能減緩，即使ＡＩ強勁，廠商也不敢一直進貨，台灣就會受影響。

中央大學經濟系教授吳大任則說，台灣榮景維持多久就看ＡＩ熱潮何時泡沫化？這個問題市場從去年十一月就關注，因此當時費半指數明顯震盪。大家都擔心ＡＩ投資無法創造營收，因此未來要看一般消費者及企業用的ＡＩ語言模型情況如何？

第二個要觀察晶片世代交替折舊問題。台積電及輝達都是中、上游公司，一旦中、下游廠商失去再投資能力，就會出現ＡＩ泡沫化，搞不好幾個月就發生。

【看原文連結】

更多udn報導

當紅就轉行！一代女諧星近況曝 竟成億萬富婆

職場請飲料有潛規則？老外點「這杯」急道歉

交往半年要包紅包？他見女友「禮數清單」傻眼

頂大生遭司機丟包慘死 同窗揭生前對話揪關鍵