台灣重新建交有望？謝金河看宏都拉斯大選：川普重塑新秩序的第一張骨牌

宏都拉斯總統大選於11月30日投票，2位親台派候選人對決執政黨候選人，不過開票過程因技術問題頻發、暫停計票而緩慢，目前開票率約8成。對此，財信傳媒董事長謝金河今（4）日在臉書發文指出，這次美國總統川普大喇喇地介入宏都拉斯大選，變天機率很高，可能形成中南美洲的新骨牌效應，「這是川普重塑世界新秩序的第一張骨牌」。



謝金河表示，全世界都在關注宏都拉斯的總統大選，從11月30日開票以來，才開出79%的選票，性子急的川普忍不住又放話，「如果宏都拉斯政府作票，將付出慘痛代價！」

謝金河指出，這次川普對宏都拉斯大選著力很深，投票前他放話說，如果宏都拉斯選民沒有支持右派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），他要切斷對宏都拉斯的援助，結果2個親台灣候選人政黨控制國會逾7成席次，而且2人都大幅領先執政黨候選人，「看起來宏都拉斯變天機率很高，宏都拉斯會不會與台灣恢復邦交？大家都在看！」

謝金河強調，從前總統蔡英文當家以來，中國用盡全力切斷台灣邦交，這其中巴拿馬、多明尼加、尼加拉瓜到宏都拉斯的斷交，對台灣衝擊最大。宏都拉斯是最後一個和台灣斷交的較大邦交國，不過，中國挖台灣邦交國往往是一次性買斷，本來台灣是宏都拉斯最大買家，但是和中國建交後，中國口惠實不至​，造成蝦農慘賠，這次卡斯楚政府大敗，也與此有關。

​謝金河直言，過去中國在美國後院灑錢挖牆角，美國前總統拜登政府忍氣吞聲，甚至視若無睹，這回川普展開絕地大反攻，他封鎖委內瑞拉領空，在加勒比海緝毒，都是玩真的！這次他介入宏都拉斯大選，也是大喇喇、毫不遮掩，宏都拉斯變天，可能形成中南美洲的新骨牌效應。

​謝金河提到，2018年，台灣原本協助多明尼加建立半導體園區，斷交後，多明尼加來台求助，但已回不去，現在這個計畫放在瓜地馬拉。2018年中國拒買瓜地馬拉咖啡，台灣買了3696噸，我們在高鐵車廂喝到的可能都是瓜地馬拉咖啡。

謝金河表示，最近巴拿馬國會議員組團來​台，中國全力阻撓未果，巴拿馬準備和台灣進行更多商務往來。台灣經濟實力增強，外交空間可望逐漸突破重圍！

