「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」
2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。
2025年亞洲職棒交流賽今日在樂天桃園棒球場盛大開打，日職樂天金鷲總教練三木肇受訪時被問及對古林睿煬的印象表示：「古林未來會是很可怕的存在。」
古林睿煬今年從中職統一獅轉戰日職北海道日本火腿鬥士，首場登板便在主場 ES CON FIELD 對上樂天金鷲。當時投5.2局失7分（5分自責分），被淺村榮斗轟出三分砲吞敗。不過僅過半個月後，就上演完美復仇，在5月初對戰樂天時，以9局98球完投完封勝，締造「Maddux完封」代表作，成為球迷熱議焦點。
回憶這名年輕投手的表現，三木肇說：「古林不是我的球隊的選手，不太方便評論，但確實他在我的想法裡，已經是非常頂尖的投手。不論資質、球速或控球的穩定度都很好，只要在日本再多一點磨練、更努力練習，未來的進化一定會更明顯。」
三木肇坦言，雖然雙方是敵對球隊，但對古林的印象非常深刻，「畢竟我們是對手，我也很怕他繼續成長。如果他是金鷲的選手，我會非常開心，但既然是對手，就只能抱持謹慎的態度面對他。」
更多鏡報報導
宋家豪隨樂天金鷲返台開戰 復健重生並透露下一階段目標
桃園亞洲職棒交流賽明開打 樂天桃猿、樂天金鷲、KT Wiz三強對決
留下來一起拚！范國宸續約富邦悍將 發文感謝球團及球迷支持
其他人也在看
PLG／來台灣只打1場 半獸人合約被歐洲球隊買斷！3Q台鋼獵鷹
台鋼獵鷹7日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中的「買斷條款」逃脫和獵鷹的合約，半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員和經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB／13位自由球員獲合格報價 洋基願意給「他」！明星守護神卻沒份
大聯盟休賽季在本週正式展開，7日共有13位即將進入自由市場的球員收到母隊的合格報價，其中洋基並沒有開給明星終結者威廉斯（Devin Williams），反而是葛林斯欽（Trent Grisham）獲得洋基青睞。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
村上宗隆登上MLB自由球員榜前五！美媒讚「火力滿分」不輸大谷翔平
著名體育網站《MLB Trade Rumors》今（7）日公布自由球員（FA）前50名排行榜，其中預計透過入札制度挑戰大聯盟的養樂多燕子重砲村上宗隆，名列第4位，為日本球員之首。鏡報 ・ 7 小時前
上海兄弟風波延燒球迷氣炸「剪卡」！中國聯賽「這規定」讓台灣人看了超不爽
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）即將於明年開打，不過創始5支球隊中，卻因為「上海兄弟」與中職中信兄弟隊名以及隊徽都十分相似，而引起台灣球迷熱議，部分球迷甚至做出「燒帽」、「剪卡」的激烈舉動。更有網友發現，CPB規章中的「一個規定」相當令人匪夷所思，讓台灣人看了非常不高興。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》Clayton Kershaw生涯從沒被大谷翔平敲過安打「這我可以拿來講一輩子」
MLB美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇傳奇左投Clayton Kershaw，在退休後接受節目《Dan Patrick Show》採訪。當被問及對決隊友大谷翔平的感想時，Kershaw相當自豪地表示：「我從來沒被大谷敲出安打。」之後秀出對戰成績後更得意地說：「自己曾經壓制過史上最偉大的球員，這我可以拿來講一輩子。」Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前
不只中信兄弟！中國棒球聯賽3隊logo都超眼熟 台灣又一隊被抄襲
中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」（China Professional Baseball，簡稱CPB）9月底成立，明年1月即將開打，卻因「上海兄弟」隊徽撞臉中職CPBL中信兄弟，以及聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網友更發現，CPB聯盟其他隊伍的隊徽同樣分外眼熟，致敬意味相當濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
宇宙道奇可望組成「日籍3+1=4本柱」？美媒：怎麼可能不去搶金永昇太啦
體育中心／綜合報導日本強投今永昇太，正式宣布與小熊分道揚鑣進入自由市場，根據美國媒體《運動畫刊》指出，在已經擁有三位日籍投手大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希的狀況下，道奇有很大機會加入展場搶金永昇太，組成「日本3+1=4本柱」。FTV Sports ・ 11 小時前
道奇王朝的「黃金連結」！Kershaw三冠光榮退役 大谷接班延續洛城霸權
洛杉磯道奇隊成為25年來首支衛冕世界大賽冠軍的球隊，37歲的未來名人堂投手Clayton Kershaw，也在賽後正式退休，帶著生涯第三座冠軍光榮退役。ESPN專文分析，Kershaw退休是道奇一個偉大時代的句點，但另一個王朝霸業顯然才正要開始；而奠基者，就是這位傳奇左投。鏡報 ・ 1 天前
山本由伸鬼神表現「確定不是機器人？」 道奇教頭：大谷翔平比較像
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導洛杉磯道奇隊在上週成功逆轉藍鳥，拿下今年世界大賽的冠軍，也是21世紀以來第一支達成連霸的隊伍。近日，總教練羅伯斯...FTNN新聞網 ・ 1 天前
山本由伸「黑色筆記本」助攻奪MVP 16年習慣成就道奇王牌傳奇
洛杉磯道奇隊日本王牌投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），在今年世界大賽再度以3場勝投率領球隊成功衛冕，並獲選生涯首座世界大賽MVP。除了強悍的投球數據，他賽前、賽後習慣拿出一冊黑色筆記本書寫的畫面，也成為轉播焦點。太報 ・ 2 天前
MLB》大谷翔平入圍國聯MVP候選人 若得獎將締造五大歷史紀錄
美國職棒大聯盟日前公布年度MVP最終名單，道奇「二刀流」球星大谷翔平入圍國聯MVP候選人，將與費城人重砲Kyle Schwarber以及大都會強打Juan Soto角逐最高榮譽。外界普遍看好大谷再度奪獎，而他若成功衛冕，將改寫多項歷史紀錄，寫下足以名列史冊的五大里程碑。TSNA ・ 1 天前
鐵捕史密斯世界大賽蹲73局史上最多！道奇神獸盛讚「毫無疑問是超級巨星」
洛杉磯道奇在世界大賽以4勝3敗擊敗多倫多藍鳥，完成2連霸壯舉，繼1998至2000年紐約洋基的3連霸後首度有球隊完成連霸，也是21世紀第一次，除了榮獲MVP的山本由伸外，美媒《Sports Illustrated》也盛讚正捕手史密斯（Will Smith）的貢獻相當重大，尤其他系列賽中蹲捕局數高達73局，是世界大賽史上的最多紀錄，連今年球季結束就要退休的塞揚強投柯蕭（Clayton Kershaw）也都讚他，「毫無疑問是超級巨星」。太報 ・ 1 天前
中職》富邦悍將人事大異動 後藤光尊接一軍總教練、陳昭如出任領隊、林威助升任執行副領隊
富邦悍將棒球隊11月6日宣布球團人事異動。富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，成為悍將隊史第3任領隊；副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進；原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
中職／桃猿二軍宿舍爆環境不佳 吉力吉撈・鞏冠點出比小聯盟差
樂天桃猿近期爆出二軍宿舍環境不佳的消息，5日的頒獎典禮上，球員工會理事長吉力吉撈・鞏冠也談到有關桃猿宿舍的消息，表示味全龍的二軍宿舍是有管理和吃住照顧，他也點出過去在小聯盟討生活時，宿舍環境比桃猿二軍的照片還好。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
柯敬賢專訪》想為台灣打WBC經典賽！ 柯敬賢：我們不是一個很小的國家
MLB美國職棒大聯盟道奇隊台灣好手柯敬賢，目前還在小聯盟1A努力，他今年遇到不少困難跟挑戰，不過他近期回到台灣接受《TSNA》專訪，除了暢談心中的想法，並希望明年有機會入選中華隊，「想接到電話」，希望在經典賽幫助台灣奪冠，「想讓大家知道我們不是一個很小的國家」。TSNA ・ 7 小時前
MLB》道奇被嗆「花錢買冠軍」！前NFL球星轟：棒球太無聊
剛在世界大賽完成二連霸的洛杉磯道奇隊，季前不吝嗇的砸錢補強獲得成效，卻在順利奪冠後遭受批評。前NFL費城老鷹明星中鋒傑森凱爾西（Jason Kelce）在個人Podcast節目《New Heights》中直言，道奇只是「花錢買冠軍」，一番言論立刻在美國體壇掀起熱議。中時新聞網 ・ 23 小時前
MLB》道奇18局惡鬥差點派野手投球！山本由伸自請上陣 主帥曝內幕
剛完成隊史首度世界大賽二連霸的洛杉磯道奇，總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶著一批球員登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），節目焦點圍繞在世界大賽MVP山本由伸的「傳奇時刻」。羅伯茲首度揭露，在第3戰那場延長18局的死鬥中，山本曾主動請纓上陣，差點上演「中1日」登板的熱血劇情。中時新聞網 ・ 1 小時前
中職》林承飛確定不行使FA 3年合約續留樂天桃猿
今天是中職自由球員行使FA的截止日，富邦悍將一壘手范國宸、樂天桃猿內野手林承飛季後取得FA資格，今天中午范國宸宣告與悍將達成合約共識續留，稍早林承飛也確定不會行使FA，將以3年複數年合約留在樂天桃猿。本季林承飛出賽65場，234打數敲出56支安打，另有7轟和26分打點，打擊率2成39、上壘率2成75自由時報 ・ 4 小時前