「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」

日職東北樂天金鷲總教練三木肇。圖／記者廖貫彣攝

2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。

2025年亞洲職棒交流賽今日在樂天桃園棒球場盛大開打，日職樂天金鷲總教練三木肇受訪時被問及對古林睿煬的印象表示：「古林未來會是很可怕的存在。」

古林睿煬今年從中職統一獅轉戰日職北海道日本火腿鬥士，首場登板便在主場 ES CON FIELD 對上樂天金鷲。當時投5.2局失7分（5分自責分），被淺村榮斗轟出三分砲吞敗。不過僅過半個月後，就上演完美復仇，在5月初對戰樂天時，以9局98球完投完封勝，締造「Maddux完封」代表作，成為球迷熱議焦點。

回憶這名年輕投手的表現，三木肇說：「古林不是我的球隊的選手，不太方便評論，但確實他在我的想法裡，已經是非常頂尖的投手。不論資質、球速或控球的穩定度都很好，只要在日本再多一點磨練、更努力練習，未來的進化一定會更明顯。」

三木肇坦言，雖然雙方是敵對球隊，但對古林的印象非常深刻，「畢竟我們是對手，我也很怕他繼續成長。如果他是金鷲的選手，我會非常開心，但既然是對手，就只能抱持謹慎的態度面對他。」



