台灣金聯包租代管服務啟動！契約透明、修繕更安心

台灣租屋市場迎來重大變化，國家級資產管理公司「台灣金聯」11 月 11 日正式宣布推出包租代管服務，由具備雙證照的專業團隊協助房東處理出租事務，同時提供房客更透明、安全的租賃環境，被視為 2025 年租屋市場的重點改革之一。（首圖：擷取自台灣金聯官網）

台灣金聯表示，本次服務結合其多年不動產管理經驗，提供租金代收、合法合約訂定、保證金管理、修繕協調、帳務處理、租客篩選、入住程序與租期客服等完整流程，讓房東與房客都能降低風險、提升租屋品質。

根據官網資訊，包租代管服務流程包含以下步驟：首先由房東提出委託，金聯團隊會進行屋況評估並簽訂包租契約，房東每月可獲得固定租金，降低租金落空風險。

其次，針對必要修繕與改善項目進行整理，以提升物件品質。金聯將負責招募與篩選租客，確認身分與條件後再進行媒合。

媒合成功後，由金聯與租客簽訂轉租契約，並在租期內協助完成點交、維護及租客關係管理。

台灣金聯強調，本次服務由具備「租賃住宅管理人員」與「不動產經紀人」雙證照的專業人員執行，所有契約均提供充分審閱期，流程透明、公正，並配合 24 小時客服支援，盼減少租屋糾紛並提升市場信任度。

