台灣金聯推居住正義 包租代管、安養信託擴大攜手公股銀

財政部旗下台灣金聯持續擴大「居住正義 永續三安」。在10月底開辦包租代管業務後，11月27日標得財政部國有財產署北區分署11戶包租代管案件，近期再和公股行庫台灣中小企業銀行共同簽署合作備忘錄，將利用彼此業務優勢，在包租代管、安養信託等業務展開異業合作，讓辦理安養信託的年長者，將房屋交由台灣金聯包租代管，免除房屋管理責任，留房養老的同時，也有穩定房租收入來源，以支應醫療與生活費用，享有無慮的安適生活。

台灣金聯公司董事長宮文萍指出，台灣金聯公司目前有500多件自有不動產出租，累積豐富物業修繕、招租及管理的專業經驗；台灣企銀則具有厚實的信託業務績效，尤其在不動產及安養信託有目共睹。透過合作，年長的客戶透過安養信託，將資金信託給台灣企銀，房屋交由台灣金聯公司辦理包租代管，讓客戶安心收租養老，也為客戶提供更全面的服務。藉由「公公合作」，創造公股事業與民眾的多贏績效。

廣告 廣告

宮文萍也指出，目前國內租屋市場對於年長者並不友善，尤其在雙北地區，年長者居住在自有無電梯舊公寓，非常不便，若能透過安養信託方式，將房屋委由包租代管專業團隊處理，即可解決年長者擔任房東所面臨的困境。年長者透過安養信託，將不動產交由台灣金聯公司進行出租，在扣除信託管理費後，年長者即可享受房屋租金收入，避免可能產生的管理法律責任或風險，並保有房產，持續享受房產增值潛力，或是選擇有電梯的房屋或養生村居住。台灣金聯公司與台灣企銀的異業結盟合作，正好滿足以上的需求，相信可以帶動另一波業務合作新模式。

宮文萍表示，由於台灣金聯具公股背景，經由平價住宅銷售已建立一定的公信力，包租代管業務並不限於安養信託客戶，只要有需要的民眾都可以找台灣金聯公司洽談，讓房東省心、房客安心、政府放心。未來在累積相當實績後，將進一步參與社會住宅包租代管推動事務，相信可以為民眾提供購屋、租屋全方位的服務。 (編輯：許嘉芫)