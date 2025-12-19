台灣金聯攜台企銀 包租代管結合安養信託
[NOWnews今日新聞] 台灣金聯資產管理公司今（19）日宣布，由全資子公司力興資產管理公司與台灣中小企業銀行簽署合作備忘錄（MOU），將利用彼此業務優勢，在包租代管、安養信託等業務展開異業合作，讓辦理安養信託的年長者，將房屋交由台灣金聯包租代管，免除房屋管理責任，留房養老的同時，也有穩定房租收入來源，以支應醫療與生活費用，享有無慮的安適生活，創造多贏局面。
台灣金聯公司10月底開辦包租代管業務11月27日標得財政部國財署北區分署11戶包租代管案件之後，台灣金聯公司董事長宮文萍透露，近期還會有更多的合作案好消息傳出，將讓公司包租代管業務如虎添翼，這項業務因為是採取一站式專業團隊服務，從租約安全、租屋管理到租客服務，都會把關到位。
台灣金聯公司董事長宮文萍今日更與台灣企銀總經理李國忠共同簽署MOU，在包租代管、安養信託等業務展開異業合作。宮文萍強調，台灣金聯公司目前有500多件自有不動產出租，累積豐富物業修繕、招租及管理的專業經驗；台灣企銀則具有厚實的信託業務績效，尤其在不動產及安養信託的績效是有目共睹。
她強調，現在雙方本於誠信、互惠及互補之原則，在安養信託業務上合作，使年長的客戶透過安養信託，將資金信託給台灣企銀，房屋交由台灣金聯公司辦理包租代管，讓客戶安心收租養老，不但拓展安養信託業務層面，也為客戶提供更全面的服務，透過公公合作、強強聯手，一定可以創造公股事業與民眾的多贏績效。
宮文萍進一步指出，目前租屋市場對於年長者並不友善，尤其在雙北地區，年長者居住在自有無電梯舊公寓，非常不便，若能透過安養信託方式，將房屋委由包租代管專業團隊處理，即可解決年長者擔任房東所面臨的困境。
年長者透過安養信託，將不動產交由台灣金聯公司進行出租，在扣除信託管理費後，年長者即可享受房屋租金收入，避免可能產生的管理法律責任或風險，並保有房產，持續享受房產增值潛力，另或選擇有電梯的房屋或養生村居住，而台灣金聯公司與台灣企銀的異業結盟合作，正好滿足以上的需求，相信可以帶動另一波業務合作新模式。
宮文萍表示，台灣金聯公司推出的包租代管服務相當多元，包租部分，在承租屋主物件後，隨即辦理修繕整理再轉租，提供屋主穩定收入，降低空置風險；代管部分，可協助租務、管理、修繕、點交、收租等服務，屋主亦可保留出租權；另提供代租，協助尋找合適租客或代找適合物件之服務。除了安養信託年長者外，也適合單純收租或是無暇管理的房東，可以直接交由台灣金聯公司包租代管，減輕屋主負擔、提升房產收益及保障房屋價值等特色。服務層面及對象相當廣泛，有需要的民眾一定不要錯過。
宫文萍也重申，「平價住宅 安心成家；公辦都更 安全居住；包租代管 安適生活」所建構的「居住正義 永續三安」，是現階段台灣金聯公司業務推動的3大支柱，尤其在「包租代管 安適生活」部分，為響應政府落實居住正義、健全租屋市場政策，媒合房東與房客，提供各年齡層民眾有安適生活的條件，希望透過包租代管，推動以人為本的租屋文化，協助房東安心收租，免除繁瑣管理責任，並提供老年、中年、青年住房支持，使人人擁有安適生活。
宮文萍認為，台灣金聯公司具有公股背景，經由平價住宅銷售已建立一定的公信力，深受民眾肯定，包租代管業務並不限於安養信託客戶，只要有需要民眾都可以找台灣金聯公司洽談，讓房東省心、房客安心、政府放心。未來在累積相當實績後，將進一步參與社會住宅包租代管推動事務，相信可以為民眾提供購屋、租屋全方位的服務。
