台灣金融業在亞馬遜發聲！國泰金、南山人壽、 玉山金踴躍參加COP30

面對全球氣候行動從承諾走向落實，台灣企業今年在COP30集體展現前所未有的存在感。從金融機構、壽險業到科技與學研單位，紛紛以各自專業，回應能源轉型、健康韌性、生物多樣性與數位永續等新興挑戰。

今年 COP30 不只是各國談判的外交現場，也是各國企業展示永續發展的舞台。今年即便主辦地巴西貝倫，距離台灣飛行時數超過36小時，長途跋涉的辛苦，沒有阻擋台灣企業參與的決心。在COP簽約國談判的藍區與一般企業、民眾可以參加的綠區，均有台灣企業積極參與的身影、從氣候金融、原鄉健康、自然資本到數位永續，展現多元的跨域行動力。

國泰金三度進入藍區，提亞太氣候金融三大關鍵解方

國泰金控今年第五次參與COP，連續參與三場重要會議。今年除了國泰金總經理李長庚連線演講，盼與各界同創造氣候與自然的摩爾定律外，國泰世華銀行副總經理温珍瀚也帶隊出席，與亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）及世界氣候基金會共同主辦亞太氣候金融會議，聚焦三項核心挑戰：如何吸引更多資金流向亞太、協助中小企業克服轉型難題，以及在金融體系中納入自然資本思維。

温珍瀚在論壇上以「半導體大國的電力與氣候壓力」為題，分析 AI 帶來的電力需求暴增。他指出，「政策若缺乏穩定性，私部門就難以投入長期資金」，呼籲各國政府以

更明確的路徑支持能源轉型。他也提到，中小企業是亞洲供應鏈的骨幹，卻普遍缺乏永續技術與資金。國泰金因此推動整合型服務，從碳盤查、節能技術到綠色金融方案，協助企業建立低碳競爭力。

在自然金融方面，温珍瀚強調生物多樣性已成全球金融風險之一。國泰金正嘗試將綠色貸款與森林復育、濕地保護等指標連結，並與台大實驗林合作推動生物信用額度方法學，為未來的自然資本市場奠定科學基礎。

原住民受氣候衝擊恐壽命少9年！南山示警氣候變遷致醫療不平等

南山人壽則以台灣金融業最高層級的代表身分出席COP30，南山人壽董事長尹崇堯率領永續健康團隊參與，向國際社群展示台灣在森林保護、原住民文化及健康韌性上的長期投入。今年大會以熱帶雨林保育與自然韌性為主軸，南山則將「健康系統」帶入討論核心，希望讓全球看見健康與氣候治理之間密不可分的關係。

南山人壽尹崇堯董事長（右三）親自率領永續健康長陳維新（右二）、健康守護圈轉型負責人王保勲（左三）、永續創新發展部主管林哲仰（左二）等六人與會，是此次台灣金融業出席層級最高者。南山人壽提供

南山人壽延續過去兩年的倡議方向，推出強化版「五大健康帳戶」架構，從個人、生活、企業、社會到環境五個層面，引導民眾與組織提前儲備健康資本，以面對極端氣候可能帶來的疾病風險與醫療壓力。尹崇堯特別提醒，失智症已成為許多國家面臨的長期挑戰，而氣候變遷讓高齡族群的健康風險更顯脆弱，因此建構具韌性的醫療體系刻不容緩。

尹崇堯在論壇上也引用國際研究指出，2024年全球熱帶雨林消失面積高達670 萬公頃，不僅推升溫室氣體，也改變動物棲地，使病毒與病媒蚊更容易進入人類生活圈。以巴西近期爆發的奧羅普切熱（Oropouche Fever）為例，就是森林破壞後新興疾病風險提升的縮影。

回到台灣，尹崇堯指出，全台近六成土地為森林，長期由原住民以部落治理方式共同維護，這些族群也是氣候衝擊下最脆弱的一環。根據統計，山地原住民平均壽命比全國平均少近9年，醫療資源不足與交通距離皆是造成差距的原因。為縮小落差，南山人壽啟動「原鄉關懷列車」，結合醫院、衛生所與在地NGO，推動義診、健康檢查、遠距醫療與健康教育，並在災害發生時動員遍布全台的服務網，提供最即時的協助。

玉山金推低碳轉型，攜手中小企業迎接挑戰

台灣另一家積極參與的金融業者包括玉山金控，由資深副總兼永續長張綸宇帶隊，在重要的周邊會議發表演說，主題為「建立韌性：應對氣候挑戰的整體金融方法」，分享如何善用金融的力量，強化氣候韌性與低碳轉型的實踐。

玉山金控永續長張綸宇（左3）率隊出席COP30，呼籲建立韌性應對氣候挑戰。玉山金提供

張綸宇表示，玉山金控公布「低碳轉型計劃」，希望2050年前能落實淨零排放，採用分級架構評估企業的轉型成熟度，搭配金融工具協助高排放產業逐步改善。此模式希望兼顧減碳需求與產業升級，提供供應鏈與中小企業更務實的轉型路徑。玉山金也將持續與多方合作，在減緩與調適兩方面投入更多行動，尋求在風險升高的時代中創造新的永續價值。

台灣金融業踴躍參加COP會議，讓世界看到台灣解決氣候議題的決心！