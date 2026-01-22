台灣金頭腦齊聚一堂 賴清德：創新能力是國際級競爭力

賴清德說，台灣能夠在國際變局站穩腳步，都是創新研發帶動產業升級的成果。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（22）日表示，「國際傑出發明家獎」得獎人都是台灣的金頭腦，以前有句廣告詞是「想像力是你的超能力」，而台灣的科學研究、創新研發能力，「是我們國家國際級的競爭能力」。他說，謝謝各位發明家為台灣帶來進步，台灣能夠在國際變局站穩腳步、繳出亮眼的成績單，都是創新研發帶動產業升級的成果，也是國人共同努力打拚的功勞。

賴清德今上午接見「2025 第二十一屆國際傑出發明家獎」得獎人，並致詞表示，「國際傑出發明家獎」已邁入第 21 屆，見證許多優秀的創意、也孕育許多精采的故事。他說，今天齊聚在這裡的，都是台灣的金頭腦，非常歡迎各位來到總統府，他要向所有得獎人致上最誠摯的祝賀。

廣告 廣告

賴清德指出，發明，就是把生活中的問號，變成驚嘆號的過程。他說，這一屆 69 位得獎人，涵蓋各個年齡層和專業領域，許多人已經在國內外拿下很多獎項，展現台灣的科研和創新實力。非常欽佩，也與有榮焉。

賴清德舉例，台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明，將豐富的救災經驗結合科技研發，讓救災更有效率，讓第一線的打火弟兄更安全；台北大學資訊工程系教授林伯星，多年來運用人工智慧，推動智慧醫療，協助許多醫學中心和專科醫師治療病患，這就是科技的溫柔、最有力量的模樣。

「我也看到英雄出少年。」賴清德表示，天母國小六年級學生楊呈加，為了和自己練排球，動手做了一台「可攜式家用 D.I.Y. 排球發球機」，採用手動槓桿機構，模擬人體手臂的發球動作，不僅僅能發出各種球路，更不需要電力，非常不簡單；台北市復興實中的姊弟檔陳樂熙、 陳樂齊，聯手開發能夠改善長輩駝背、促進血液循環的「智慧背心」，也讓他刮目相看。

賴清德說，以前有個廣告台詞說，「想像力是你的超能力」。他要說，台灣的科學研究、創新研發能力，「是我們國家國際級的競爭能力」。他說，根據瑞士洛桑管理學院去年公布的世界競爭力年報，台灣在超過 2,000 萬人口的經濟體中，連續五年蟬聯世界第一；去年，台灣經濟成長率創 15 年來新高，預估將達 7.37%；失業率平均約百分之 3，就業情況是 25 年來最好。

賴清德表示，謝謝各位發明家為台灣帶來進步，台灣能夠在國際變局站穩腳步、繳出亮眼的成績單，都是創新研發帶動產業升級的成果，也是國人共同努力打拚的功勞。他說，台灣已經掌握了半導體、生技醫療、以及機械工程等關鍵技術的領先地位，在國際的重要性也與日俱增。

賴清德指出，政府將啟動「AI 新十大建設」，要將人工智慧融入生活與基礎建設；加上積極推動的「五大信賴產業」， 要引領國內百工百業，轉向升級轉型的新目標。他說，同時，政府要透過「六大區域產業生活圈」，落實台灣的均衡發展，不只是地理上的均衡，更要讓高科技、中小企業，以及服務業，都能在全國各地全面發展。

賴清德表示，這些工作的推動，都需要源源不絕的活水，各位都是重要角色，「創新的路上沒有失敗，只有未成功的嘗試」。他說，未來，政府會繼續努力，讓各位的創意，成為國家持續進步的動力，非常期待大家繼續用發明，點亮台灣、照亮世界。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌與蔡正元上演「大和解」周軒：已徹底把太陽花的偽裝放下了

綠提告涉犯國家機密保護法 黃國昌嗆「一群法盲」：別一天到晚秀下限