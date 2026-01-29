台灣銀行從未提供「白銀存摺」業務

Taiwan FactCheck Center

網傳「台灣銀行白銀存摺攻略」？

錯誤訊息，台灣銀行沒有白銀存摺

近期黃金白銀價格上揚，網路流傳文章「台銀白銀存摺全攻略」；但實際上，台灣銀行沒有提供白銀存摺業務。



一、台灣銀行1月29日表示，從未有「白銀存摺」業務，網路流傳的台銀白銀存摺攻略是可能誤導民眾的虛構內容。台銀目前僅販售白銀條塊及白銀幣，相關金融商品資訊皆以官網與正式新聞稿公告為準。



二、網傳內容出自投資部落格，文章未提供任何資料來源，卻以「台銀白銀存摺」為題發表多篇「白銀存摺」指南，並於文末導向特定投資平台。民眾應注意投資風險。



網傳內容所述為虛構資訊，台銀沒有白銀存摺，民眾投資理財應注意風險。



背景

受地緣政治與美元走弱等因素影響，近期黃金、白銀等貴金屬持續上漲。網路流傳文章「台銀白銀存摺全攻略（2026）」、「台灣銀行白銀存摺全攻略：2026開戶流程、牌價查詢與優缺點完整分析」等相關文章。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是真的嗎？

台灣銀行：台銀從未提供「白銀存摺」業務

台灣銀行1月29日受訪指出，台灣銀行從未有「白銀存摺」的相關業務。網路流傳台灣銀行白銀存摺全攻略等文章均為虛構內容，且引用不實資訊，容易造成民眾誤解。



台灣銀行說明，台銀現行僅有販售白銀條塊、白銀幣，但沒有白銀存摺業務。台灣銀行各項金融商品、服務內容及投資資訊也都會公告於官網，民眾可自行至官網查詢相關資料，避免因來路不明的文章，造成財務損失。

傳言來源不明，非可信消息出處

網傳來源出自部落格文章，並非媒體或政府機構所設立，內容以理財投資為主題。近期發布多篇以「台灣銀行白銀買賣指南2026」、「台銀白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」為題、有關台銀白銀存摺買賣文章，部落格自稱以資深分析師、專屬投資顧問角度，帶讀者手把手全面分析。

不過檢視文章，內容並未提供任何資料來源，還於文末分析白銀存摺與其他白銀投資管道時，推薦某特定的短線交易投資平台。

另檢視部落格的「關於我們」頁面，資訊內容看似豐富，但僅有說明網站使命及願景，未揭露此部落格由誰經營，顯示此網站的經營者專業背景不明。