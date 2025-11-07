台灣銀行普發1萬現金放大術 數位帳戶最高500元





▲台灣銀行鼓勵全民善用數位金融，不須抽籤靠運氣，回饋名額高達2萬名。（圖／業者提供）

響應政府「普發現金1萬元」政策，台灣銀行特別推出【普發數存新戶限定加碼活動】，即日起至2025年底止，台銀數存新戶完成開立台銀台外幣數位存款帳戶，且普發1萬成功入帳該新台幣數位帳戶，並完成指定任務，即可獲得最高新台幣500元回饋金，還可再享新台幣數存2.075%高利活存。

本次活動不僅門檻簡單，且加碼名額高達20,000名，無需抽籤、完成三步驟即可輕鬆獲得最高新台幣500元加碼回饋。

▼台灣銀行響應政府普發現金政策，推出「普發數存新戶限定加碼活動」，完成任務最高可獲500元回饋金。（圖／業者提供）

三步驟輕鬆獲得最高新台幣500元加碼回饋：

步驟一：以學貸驗證完成台銀台外幣數存開戶

步驟二：開通臺銀行動+APP

步驟三：以新開立的新台幣數存綁定預設「手機門號收款帳戶」及登記「普發現金匯入帳戶」並成功入帳

▼流程簡便、名額2萬名，推動全民使用數位金融。（圖／業者提供）

完成以上3個任務者，台灣銀行將於115年2月底前將新台幣500元回饋金入帳至新台幣數位帳戶。

如客戶為台銀一般數存新戶，完成任務1跟2還是可以獲得最高新台幣300元回饋，另外還可參加行動銀行新戶開通臺銀行動+APP及臺銀支付回饋紅利500點活動。

行動銀行新戶活動詳情：https://event.bot.com.tw/digital-deposit/campaign/9

相較於其他銀行採抽籤或少量回饋制度，台銀此次活動開放名額廣、流程透明，成為最具誠意的回饋方案之一。

數位帳戶再享114年高利活存優惠

除了普發現金加碼獎金外，開立數位帳戶者還可再享114年新台幣數存2.075%高利活存及網銀跨行轉帳每月99次免手續費優惠，讓民眾在穩健理財的同時也能放大資金效益。

台灣銀行普發數存新戶活動詳情：

https://www.bot.com.tw/tw/share/ff340612-e47b-f011-a704-98f2b3145f40

活動期間：即日起至114年12月31日止

回饋名額：限前20,000名完成任務者

台灣銀行也表示，本次活動不僅是對政府政策的積極響應，更是推動全民使用數位金融的重要一步。透過簡便流程與確實獎勵機制，鼓勵更多民眾了解並體驗數位銀行服務的便利與價值。

