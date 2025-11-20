台灣銘板啟動轉型 2026迎強勁成長動能
【記者柯安聰台北報導】全球金融科技FinTech台灣銘板公司（6593）20日受邀參加群益證券舉辦之法人說明會，說明公司營運狀況及未來展望。台灣銘板已正式從傳統製造業轉型為以區塊鏈技術為核心的數位金融科技服務公司，未來營運將由卡片製造、銘板事業與Web3金融科技三大引擎共同驅動整體營運規模放大。台灣銘板指出，隨著冷錢包卡量產、國際交易所合作落地，以及CaaS（Card as a Service）跨境金融平台、跨境金融U卡服務與以太坊驗證節點等新事業加速導入，期望在金融科技與區塊鏈浪潮下，掌握Web3轉型所帶來的中長期機會。
台灣銘板表示，目前營收來源仍以金融卡與票證卡等製卡業務為主，搭配卡片個人化服務，2025年前3季三大業務營收占比分別為卡片58％、卡片個人化17％及銘板25％，構成穩定的營運基礎，雖然2025年前3季因銀行與票證機構客戶新舊卡交替，以及新業務Web3、CaaS與跨境金融等在前期佈局與拓展階段，相關研發、人力與行銷費用持續增加，使得整體產能稼動率短期內未達規模經濟下，整體營收為3.2億元、稅後淨損4432萬元，但從目前在手訂單來看，已掌握多家銀行、票證公司客戶年度的合約，約達770萬張，預期隨著新卡發行計畫陸續啟動，製卡需求將逐步回溫，加上Web3金融科技事業部的佈局陸續到位，轉型效益有機會從今年第四季起逐步顯現，堆疊公司整體營運有機會回到過往成長的水準。
(圖)台灣銘板啟動全面轉型：跨足Web3金融科技、冷錢包卡量產在即，2026年有望迎強勁成長動能。圖左為董事長許嘉濬、圖右為總經理印文正。
此外，公司也同步從產品組合與製程效率兩個面向進行優化，一方面，隨著全球減碳趨勢，公司積極導入再生PVC、海洋回收塑料、PETG等環保材質卡片，同時提升高階金屬卡產能，有望持續精進整體毛利率結構；另一方面，在銘板事業上逐步淘汰毛利偏低的產品，適度將部分製程外包，並導入自動化設備、優化生產效率，持續提高高附加價值產品比重，強化長期獲利韌性。
台灣銘板今年第3季已依董事會決議通過投入「加密資產投資案」，購買以太幣質押參與以太坊區塊驗證服務，並開始獲得年化約3％至5％的被動服務收益，除了具備資產增值潛力，同時也深化公司在數位金融布局。公司同時建立冷錢包離線私鑰、國際級區塊鏈資安平台之監控等全套安全機制，成為台灣少數跨足區塊鏈基礎建設的公司之一。
此外，公司正在開發全球首創區塊鏈門禁讀卡器，其具不可竄改、透明可追溯、成本效益高、紀錄永久保存等特性，預計2026年第1季完成開發。此產品預期將替代企業高資安門禁設備，協助企業以更高效率與更低成本管理出入與權限，並具有跨產業導入潛力，可望成為公司另一項新世代硬體產品。（自立電子報2025/11/20）
其他人也在看
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 2 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 15 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 23 小時前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 11 小時前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 1 天前
AI信仰回歸台積電暴衝 台股噴846點寫史上第二強/黃仁勳再秀「鈔能力」外資集體喊高輝達目標價/PCB熱浪再起 金居金像電亮燈衝鋒｜Yahoo財經掃描
美股周三在輝達財報公布前表現亮眼，科技股跌深反彈，投資人一邊等待AI龍頭關鍵財報、一邊消化聯準會會議紀錄釋出的「降息恐拖累抗通膨」訊號，四大指數震盪收高。道瓊工業指數上漲0.10%，標普500指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.82%。盤面上，Alphabet在最新一代AI聊天機器人Gemini3帶動下創歷史新高，半導體設備股則受「可能延後加徵半導體關稅」傳聞激勵普遍走揚。盤後輝達端出遠優於預期的財報與財測，第三季營收大增、GPU需求被形容為「爆量」，股價盤後大漲逾5%，台積電ADR同步走高約1.6%，為今日亞股與台股強彈提前暖身。 亞股今早全面受惠輝達利多與美股止跌上攻，日股大漲2.65%，韓股走揚1.92%，港股小幅收漲，上證指數也跟著走揚，區域市場風險偏好明顯回溫。 台股今（20）日受輝達財報利多助陣，上演報復性反彈，早盤一度大漲逾900點，終場收在27426.36點大漲846.24點、漲幅3.18%，改寫史上第二大單日漲點，成交值5779.23億元。電子權值股成為多頭主攻部隊，台積電(2330)大漲60元收1455元，聯發科(2454)勁揚25元收1185元，鴻海(2317)也上漲7.5元收236.5元，帶動AI伺服器、PCB及高階材料相關族群全面走強，盤面資金明顯回流電子權值與AI供應鏈。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 7 小時前
台股ETF定期定額夯！存股族最愛10檔揭曉 0050人氣最火燙、這半導體ETF冒出頭
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導根據投信投顧公會統計，2025下半年來至10月止，台股ETF定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、筆數都同步出現連續4個月正成長...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
散戶看空創新高 分析師：極度悲觀就是反轉訊號
根據《商業內幕》周三 (19 日) 報導，美股近期跌勢加劇，但 Jefferies 分析師 Michael Toomey 卻喊進場，他指出多項技術指標顯示投資人過度悲觀，反彈行情即將展開。鉅亨網 ・ 1 天前
熱門股／記憶體還能撐？ 7檔受惠順序出爐
投資市場過去三個月以來已有高度共識，AI推論落地正帶來人工智慧全面進入社會的各個層面，包括中小企業、所有次產業之企業與法人團體，加上不同消費領域的終端裝置，如高中低階智慧手機、穿戴裝置、個人電腦與智慧家庭裝置等。富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前