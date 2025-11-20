台灣銘板啟動轉型 2026迎強勁成長動能

【記者柯安聰台北報導】全球金融科技FinTech台灣銘板公司（6593）20日受邀參加群益證券舉辦之法人說明會，說明公司營運狀況及未來展望。台灣銘板已正式從傳統製造業轉型為以區塊鏈技術為核心的數位金融科技服務公司，未來營運將由卡片製造、銘板事業與Web3金融科技三大引擎共同驅動整體營運規模放大。台灣銘板指出，隨著冷錢包卡量產、國際交易所合作落地，以及CaaS（Card as a Service）跨境金融平台、跨境金融U卡服務與以太坊驗證節點等新事業加速導入，期望在金融科技與區塊鏈浪潮下，掌握Web3轉型所帶來的中長期機會。



台灣銘板表示，目前營收來源仍以金融卡與票證卡等製卡業務為主，搭配卡片個人化服務，2025年前3季三大業務營收占比分別為卡片58％、卡片個人化17％及銘板25％，構成穩定的營運基礎，雖然2025年前3季因銀行與票證機構客戶新舊卡交替，以及新業務Web3、CaaS與跨境金融等在前期佈局與拓展階段，相關研發、人力與行銷費用持續增加，使得整體產能稼動率短期內未達規模經濟下，整體營收為3.2億元、稅後淨損4432萬元，但從目前在手訂單來看，已掌握多家銀行、票證公司客戶年度的合約，約達770萬張，預期隨著新卡發行計畫陸續啟動，製卡需求將逐步回溫，加上Web3金融科技事業部的佈局陸續到位，轉型效益有機會從今年第四季起逐步顯現，堆疊公司整體營運有機會回到過往成長的水準。







(圖)台灣銘板啟動全面轉型：跨足Web3金融科技、冷錢包卡量產在即，2026年有望迎強勁成長動能。圖左為董事長許嘉濬、圖右為總經理印文正。



此外，公司也同步從產品組合與製程效率兩個面向進行優化，一方面，隨著全球減碳趨勢，公司積極導入再生PVC、海洋回收塑料、PETG等環保材質卡片，同時提升高階金屬卡產能，有望持續精進整體毛利率結構；另一方面，在銘板事業上逐步淘汰毛利偏低的產品，適度將部分製程外包，並導入自動化設備、優化生產效率，持續提高高附加價值產品比重，強化長期獲利韌性。



台灣銘板今年第3季已依董事會決議通過投入「加密資產投資案」，購買以太幣質押參與以太坊區塊驗證服務，並開始獲得年化約3％至5％的被動服務收益，除了具備資產增值潛力，同時也深化公司在數位金融布局。公司同時建立冷錢包離線私鑰、國際級區塊鏈資安平台之監控等全套安全機制，成為台灣少數跨足區塊鏈基礎建設的公司之一。



此外，公司正在開發全球首創區塊鏈門禁讀卡器，其具不可竄改、透明可追溯、成本效益高、紀錄永久保存等特性，預計2026年第1季完成開發。此產品預期將替代企業高資安門禁設備，協助企業以更高效率與更低成本管理出入與權限，並具有跨產業導入潛力，可望成為公司另一項新世代硬體產品。（自立電子報2025/11/20）