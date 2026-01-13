台灣銷美關稅降為15%、台積電加強赴美投資 學者：台美關係更緊密

記者李鴻典／台北報導

《紐約時報》引述數名知情人士的說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元說，這是我國關稅談判的一大勝利（因為韓國跟日本都沒有這樣的條件）；台積電加大在美國的投資，會讓台美之間的關係更為緊密。

葉耀元說，這是我國關稅談判的一大勝利。（圖／翻攝自民進黨臉書）

葉耀元分析指出，賴清德政府成功的保持我國目前對美國的基礎進口限制。換言之，之前擔心因為必須對美國產品完全以零關稅的方式開放所帶來的衝擊，尤其是在農業上的影響，並不會發生。這是我國關稅談判的一大勝利（因為韓國跟日本都沒有這樣的條件）。

葉耀元認為，看起來美國總統川普在意的就是台積電在美國的生產率，所以只要加大台積電在美國的投資，關稅就可以推進。感覺其他產業在美國的投資，似乎為川普來說不太重要。不過美國作為全球最大的市場，台商大幅往美國移動仍然會是一個不變的趨勢。

葉耀元再次強調，台積電加大在美國的投資，也不會讓台積電變成美積電，因為台積電最核心的資源是台灣訓練出來的工程師，而這些工程師很多「根本不想在美國生活」（台灣生活其實真的比美國要來的有趣多了）。目前美國的教育體系也沒辦法複製台灣的電機領域訓練模式，所以概念上我們根本不需要擔心這個問題。而且兩國人才大幅度的交流與互動，這會讓台美之間的關係更為緊密。

葉耀元也說，所以民眾黨主席黃國昌是要去美國跟誰談什麼東西？

