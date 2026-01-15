台灣銷美關稅15%底定 「台灣模式」直接投資2500億美元

美國商務部今天(16日)宣布美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2,500億美元的新增直接投資，台灣政府則協助提供赴美投資的企業2,500億美元的信用擔保。

根據台美談判結果，台灣半導體與科技企業將進行總計至少2,500億美元新的、直接的投資，以在美國建立與擴展先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新產能。另外，政府預計提供2,500億美元的信用擔保，以方便台灣企業對赴美進行補充投資，支持在美國建立與擴展完整的半導體供應鏈與生態系統。

本次對美投資方案採用「台灣模式」，依據行政院副院長鄭麗君先前的說明，是依循「根留台灣、布局全球」總體戰略目標，產業投資完全由企業自主規劃，政府負責整合民間布局；另由政府建立金融信保機制，增加對企業金融支持，鼓勵業者投資。根據全球市場動態、客戶需求與自身產業布局，靈活決定在美投資的規模與方向，在全球供應鏈競爭中取得關鍵優勢。

也就是台灣半導體廠商可根據經濟發展需求及國際布局自主決定在美擴產策略，聚焦先進製程、AI晶片等核心競爭力領域，貼近客戶結合市場，使投資與企業長期戰略保持一致。台灣政府則透過信用保證機制，支持金融機構為企業赴美提供金融支持。

相較日、韓銷美關稅，根據日本政府公布的備忘錄文件，日本承諾向美國投資5,500億美元，投資標的將由美國政府的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定。根據美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)的說明，美國將與日本平分投資項目產生的利潤，直至日本收回其5,500億美元本金；之後利潤分配比例調整為美國獲得90%，日本僅獲10%。

南韓協議則是對美投資3,500億美元，其中1500億用於協助美國造船產業，協議規定美國挑選投資項目，韓國企業須遵照執行。本金與利息回收前收益由兩國對分，之後90%歸美國。若韓國企業無故降低投資速度或拒絕特定項目，將面臨關稅懲罰。