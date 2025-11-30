台灣錢淹腳目！台股噴出2萬7 法人點名「低基期黑馬」是他

財經中心／師瑞德報導

台股連二日走揚，AI成剛性需求帶動出口與景氣回暖，國發會估全年GDP「坐6望7」。法人看好AI多頭續航，主動式高股息基金聚焦高技術門檻企業、低基期成長股，有望在競爭轉劇下掌握獲利先機。（示意圖／PIXABAY）

隨著美國聯準會釋出降息訊號，全球金融市場氣氛迅速轉暖，台股連續第二日上漲，28日收在27,626點，創下近年波段高點，投資信心明顯回升。國發會主委葉俊顯日前在立法院報告中指出，人工智慧（AI）已從短期風潮進化為剛性需求，驅動台灣出口結構明顯轉變，許多企業於AI供應鏈中扮演關鍵角色，展現高度不可取代性。根據最新預估，台灣2025年GDP成長率有望挑戰6%，甚至上看7%，展現強勁內外需動能。

廣告 廣告

國泰投信看好台股後市，在AI成長紅利尚未結束之際，認為現階段正是布局AI與價值兼具標的的良機，並推薦國泰台灣高股息基金（本基金並無保證收益及配息）作為參與這波成長列車的選擇。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，2024年已被視為AI元年，市場擴張迅猛，各類AI應用百花齊放，從晶片、伺服器、記憶體到高階封裝，整體產業鏈需求均超乎預期。隨著產業即將步入AI時代第三年，梁恩溢認為市場競爭將不再僅以技術為主導，而是轉向價格戰的「短兵相接」格局。他進一步分析指出：「未來企業是否能在成本與效能取得平衡，將成為能否在市場脫穎而出的關鍵。」他也坦言，雖然短線市場有時會出現回檔，但那是基於評價修正的自然現象，並不等同於泡沫破裂，長期結構性多頭仍未改變。

梁恩溢觀察到，當前AI供應鏈自上游CoWoS等先進封裝技術至下游伺服器、系統整合服務等環節，均出現產能緊張。尤其高階解決方案如GPU伺服器、散熱模組與高速傳輸等領域，已呈現「缺貨加劇」態勢。這也意味著，未來資源將持續集中於龍頭權值企業，那些擁有資本、技術與供應鏈整合能力的大型公司，將愈強愈強。他進一步指出：「AI產業運作的資金門檻高，營運周轉動輒以億元計，只有少數領先者能掌握市場。」

因此，國泰台灣高股息基金在投資組合規劃上，特別聚焦三類標的：具長期競爭力的核心企業、價格競爭較小的細分領域，以及目前仍處於低基期、未來具備獲利爆發力的成長型公司。這樣的選股策略不僅能減少短線市場波動帶來的壓力，也有望捕捉中長期成長趨勢。

作為主動式操作的基金，國泰台灣高股息基金強調靈活因應產業變化的重要性。梁恩溢指出，AI產業鏈高度依賴精細分工，各環節皆有企業角逐。若某一區塊競爭過度、進入門檻低，往往代表產品容易被取代，基金便會適時調整持股配置，把資金轉向更具技術壁壘、營運穩定性高的公司。他認為：「選對產業不夠，更要選對公司。」

目前該基金以電子類股為主，占比約九成，傳產與金融合計占約一成。由於AI主題仍是市場主旋律，因此基金會持續觀察科技股中的優質標的。值得注意的是，基金並非僅偏好成長股，也會納入高股息與價值型企業，透過三軸策略「高息股、AI動能股、價值股」交叉布局，以達成波段收益與長期資本成長的雙重目標。

此外，國泰台灣高股息基金也針對不同投資需求設計多元級別，包含不配息的A類別、月配息的B類別，以及今年7月掛牌的TISA（台灣永續投資帳戶）級別。梁恩溢指出，不論是小資族透過定期定額方式累積第一桶金，或是準備退休的族群希望打造穩定現金流，都能透過不同級別找到合適的投資模式。

整體而言，隨著台灣AI出口動能持續放大，國內景氣展望穩健，法人認為現階段正是中長期布局AI主題與高息價值股的良機。國泰台灣高股息基金（本基金並無保證收益及配息）透過主動選股與多元策略佈局，可望在震盪中穩健掌握未來潛力成長空間。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

今年最後一面！李珠珢變「獨眼龍」 離場前「這動作」暖哭全網

櫃買親自帶隊鍍金！「8」檔就戰鬥位置！

台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將

塑化巨人AI附身！南亞攜手日東紡 靠「玻纖布」搶佔稀缺材料供應鏈

