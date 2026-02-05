台灣錢淹腳目！外匯存底6044億鎂再創新高 幕後「三大推手」曝光

財經中心／師瑞德報導

央行5日公布1月外匯存底達6,044.57億美元，續創歷史新高。主要受惠於投資運用收益、非美貨幣升值及央行進場買匯調節。外匯局長蔡烱民指出，台股高漲放大外資進出規模，加劇匯市波動。他更解析，台灣匯市波動主因在於「預期心理」導致供需曲線同時位移，而非單純交易量少的淺碟效應。（AI製圖）

中央銀行5日公布2026年（民國115年）1月底我國外匯存底金額為6,044.57億美元，較上月底增加19.04億美元，續創歷史新高。央行外匯局長蔡烱民指出，1月份外匯存底的增長並非單一因素，而是受到「投資運用收益入帳」、「主要貨幣對美元升值」以及「央行進場調節」三大因素共同推升。

非美貨幣齊漲 澳幣強彈4.51%最亮眼

針對匯率變動因素，蔡烱民分析，1月份國際美元走勢偏弱，美元指數單月下跌1.35%，使得央行持有的非美貨幣資產在折合成美元後，帳面金額呈現增長。

廣告 廣告

進一步觀察各主要貨幣表現，呈現「非美貨幣普漲」格局。其中，澳幣升值幅度高達4.51%，表現最為強勢；英鎊升值2.16%、日圓升值1.66%、歐元升值1.51%、加幣升值1.32%，人民幣亦小幅升值0.53%。至於新台幣，1月份整體波動不大，僅微幅升值0.08%。

1月上旬外資大舉匯入 央行進場「買匯」阻升

除了匯率估值效應，央行的「有感調節」也是推升外匯存底的關鍵。蔡烱民透露，1月「上旬」市場供需出現失衡，當時新台幣需求強勁（資金匯入多），為了維持外匯市場秩序，央行確實有進場進行調節（買入美元、釋出台幣），導致外匯存底增加。不過到了1月中下旬，供需雙方力道大致相互抵銷，市場回歸平衡，調節力度隨之縮減。

外資「本金進、盈餘出」 淨匯入僅12億美元

值得注意的是，雖然台股處於高檔，外資進出金額龐大，但1月份對匯市的「淨影響」卻相對有限。蔡烱民深入解析外資的資金流向結構，指出1月份外資呈現「本金匯入」與「盈餘匯出」互抵的特殊現象。

根據金管會統計（本金基礎），1月份外資匯入本金約97億美元；但與此同時，外資也匯出了約91億美元的盈餘（股利與獲利了結）。蔡烱民表示，將兩者合計後，外資1月份在匯市其實僅呈現「小幅淨匯入」，金額約落在12億至15億美元之間，顯示資金並未單邊大規模湧入，而是有進有出。

主要國家外匯存底動向

在國際比較部分，南韓已公布1月底外匯存底為4,008億美元，較前月減少22億美元；印度截至1月23日數據為5,629億美元，增加33億美元。其餘主要國家多為12月底數據：中國大陸3兆3,579億美元（月增115億）、日本1兆1,642億美元（月增65億）、瑞士9,146億美元（月增110億）、沙烏地阿拉伯4,349億美元（月減36億）、香港4,112億美元（月減36億）。

央行5日公布1月外匯存底達6,044.57億美元，續創歷史新高。主要受惠於投資運用收益、非美貨幣升值及央行進場買匯調節。外匯局長蔡烱民指出，台股高漲放大外資進出規模，加劇匯市波動。他更解析，台灣匯市波動主因在於「預期心理」導致供需曲線同時位移，而非單純交易量少的淺碟效應。圖為央行外匯局長蔡烱民。（圖／記者師瑞德攝影）

更多三立新聞網報導

史無前例！銀價狂飆逼出「鎔幣潮」？央行急令：生肖銀幣全回收

發票大獎逾35億！財神爺名單藏驚人巧合 近7成得主全靠「他」幫忙

外資巨頭來了！法國巴黎銀行獲准進駐亞資 搶攻富豪商機

手機市場飽和？童子賢妙喻「老樹發新芽」 、AI注入活水將再創高峰

