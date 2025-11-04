台灣錢淹腳目！存款10年飆62兆 徐佳馨：飆不贏房價上漲 新竹最慘
記者陳韋帆／台北報導
台灣人超會存錢，截至6月底全台存款餘額達62.4兆元，10年增加約6成，但房價漲勢更猛，新案行情翻倍上漲。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，再會存也沒房價漲得快，新竹就是最典型的範例，存款漲1倍，房價卻漲了1.5倍。
據金管會與實價登錄資料，全台存款餘額今年6月達62.4兆元，10年增加約60.1%，存款集中於六都，台北24.3兆、新北7.6兆、台中6.2兆最多；房價部分，2025年全台均單價55.6萬、10年增105.2%，遠超存款增幅，國人存錢速度明顯追不上房價。
新竹人存款翻1倍 但房價已飆1.5倍
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，相較10年前，房價漲幅最高的就是新竹區域，竹市漲幅149.8%、竹縣漲幅123.2%。他指出，資金寬鬆加上AI與半導體熱潮，使熱錢持續湧入市場，也推升營建成本與土地價格，帶動全台房價十年翻倍。
賴志昶分析，竹科效應是最大推手。竹北、寶山等區吸引高科技族群移入，存款暴增、房價齊漲；新竹市則因土地開發飽和、供給稀少，物以稀為貴的市場結構讓價格不斷墊高。
徐佳馨：限貸令下房市轉冷 購屋應考慮房價支撐力
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，房價高漲，近期又受到限貸令與政策干擾，房市買氣迅速萎縮，尤其是新竹炒作盤退燒後，即使擁有竹科高收入族群，但買氣萎縮也全國最明顯。
她指出，即使國人擁有大量存款，但現階段房市轉冷，過去漲多區域恐出現補跌，購屋人應避免追高，審慎評估區域基本面及價格支撐力，方能降低風險。
