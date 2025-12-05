台灣錢淹腳目！身價破「300億富豪」人數曝 超車日韓法等先進國

財經中心／綜合報導

台灣有51名身價超過312億的富豪，超越法國、澳洲、日本、西班牙、瑞典與南韓等先進國家。（圖／資料照）

台灣今年的經濟成長率 GDP 預測上修到百分之7.37，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、中國，創下近15年新高。瑞銀最新發布《2025 年億萬富豪報告》，截至今年4月4日台灣有51名身價超過10億美元（約新台幣312億元）的百億富豪，超越法國、澳洲、日本、西班牙、瑞典與南韓等先進國家。



根據瑞銀發布的《2025 年億萬富豪報告》，台灣截至今年4月4日有51名身價超過10億美元（約新台幣312億元）的百億富豪，比去年新增加4人，年增幅約9％，總人數高於法國46人、澳洲43人、日本41人、西班牙32人、瑞典與南韓31人。這些台灣百億富豪總財富自1373億美元成長至1636億美元（約新台幣5.1兆元），增幅達19.2％，也遠高於多數成熟市場。在亞太主要市場中，這個增幅僅次於新加坡66.4%與中國22.2%，排名第三。

台灣這51名百億富豪當中，有高達69％屬於白手起家，顯示有相當比例來自新經濟面向。（圖／資料照）

值得注意的是，這51名百億富豪當中，有高達69％屬於白手起家，顯示台灣不只是上一代製造業、傳產企業主的延伸，更有相當比例來自高科技製造、品牌、服務業、金融與新創產業等新經濟面向。在2025年，台灣新增7位億萬富豪，同時有3位跌出榜單，也意味產業結構持續位移。

中國百億富豪人數仍居亞太之冠，從2024年的427人增加至470人，在全球只輸給美國的924人；印度以188人名列亞太第二，香港76人排第三名。

