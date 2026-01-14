台灣錢淹腳目！5年內「億級富豪」狂增3萬人 有錢家族的秘辛全揭露

財經中心／師瑞德報導

中國信託銀行報告揭露，台灣高資產族群財富正驚人成長，預計2029年總額將破59兆，億級富豪達15.5萬人。其中，資產逾10億元者將增至1.1萬人。報告指出，跨境布局已成常態，美、日、星為海外投資熱點，港澳、中國大陸趨於觀望。此外，財富管理已從「產品導向」轉向「治理導向」，「家族辦公室」正扮演關鍵角色，協助富豪家族化解世代溝通差異，建立百年傳承架構。（圖／記者師瑞德攝影）

台灣高資產族群的財富累積速度正進入驚人成長期。中國信託銀行於攜手波士頓顧問公司（BCG）發布《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》，預測未來5年台灣高資產族群財富將以年均10%的速度強勁增長。中信銀行表示，隨著地緣政治重組與利率環境波動，台灣家族財富已從單純的「創造財富」正式進入「傳承與治理」的新紀元。

超高資產族群5年內將增至1.1萬人

根據報告數據顯示，台灣整體個人財富總額預計在2029年達到新台幣279兆元；其中，淨資產達1億元以上的高資產族群，財富規模將衝破59兆元，年均成長率高達10%。

廣告 廣告

在人數方面，資產逾1億元的「高資產族」將從2025年的12.3萬人成長至2029年的15.5萬人；而資產規模逾10億元的「超高資產族」，則預計從8,000人增加至1.1萬人。中信銀行指出，超高資產族群的成長速度明顯高於整體市場，顯示台灣社會財富集中化趨勢加劇，治理複雜度也隨之提升。

逾8成「10億級」富豪偏好美日星

在全球地緣政治風險升溫的背景下，跨境資產配置已成為台灣富豪的避險共識。調查顯示，高達74%的高資產客戶已持有境外資產，另有14%正在規劃中；若觀察資產10億元以上的超高資產族，更有86%已完成跨境布局。

在區域選擇上，高資產族群傾向分散於成熟市場，亞太地區以新加坡與日本為首選，美國資產則展現強大的增持動能。相較之下，對港澳市場轉為觀望，對中國大陸則普遍採取保守防禦策略。中信銀行私人銀行處處長楊子宏強調，跨境配置已從單純的分散風險，升級為橫跨個人、家族與企業三位一體的結構性治理議題。

創富一代重保值 新世代富豪迎治理

報告揭露了明顯的財富管理世代差異。55至74歲的「創富一代」多已完成財富累積，目前核心關注在於資產保值與風險控管，偏好低波動與高流動性的投資工具。

相對而言，35至54歲的「新富世代」則展現更積極的治理意願。他們偏好成長型與國際化資產，且對於將家族決策制度化、透明化的接受度顯著較高。中信銀觀察到，新世代富豪更期待透過跨世代討論，建立長期的家族價值與接班架構。

家族辦公室崛起！化解「不愛談錢」的溝通翻譯機

儘管家族辦公室的概念逐漸受到重視，但從認知到實踐仍有距離。報告指出，超過八成的高資產客戶聽過家族辦公室，但僅有約兩成實際導入相關服務。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏指出，台灣家族普遍存在「在家不愛談錢」的習性，這也成為傳承規劃中最大的挑戰。目前家族辦公室正扮演三大角色：整合境外財富紀錄的「客製化平台」、化解成員紛爭的「中立協調者」，以及串接法律、稅務與教育資源的「超級整合顧問」。透過專業第三方介入，能協助將一代業主的口頭家訓轉化為具約束力的法律結構，打造百年的資產防火牆。

中信銀行強調，隨著台灣邁向亞洲資產管理中心，未來將持續強化跨境研究與整合服務，協助超高資產家族在不確定的局勢中，建立起可傳承世代的全球治理體系。

中國信託銀行報告揭露，台灣高資產族群財富正驚人成長，預計2029年總額將破59兆，億級富豪達15.5萬人。其中，資產逾10億元者將增至1.1萬人。報告指出，跨境布局已成常態，美、日、星為海外投資熱點，港澳、中國大陸趨於觀望。此外，財富管理已從「產品導向」轉向「治理導向」，「家族辦公室」正扮演關鍵角色，協助富豪家族化解世代溝通差異，建立百年傳承架構。（圖／中國信託提供）

更多三立新聞網報導

領息賺飽飽！高股息ETF的他出頭天 背後8大功臣出列

曾偷跳台北101！ 平流層邊緣「肉身突破音速」 傳奇男近況曝光

不敢相信！單週「爆賺」破6萬 Bolt揭祕「史詩級大單」

開盤／權王台積電回拉！開盤守住1705元 中小型股接力表態撐盤

