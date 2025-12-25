台灣錢淹腳目2.0！台股IPO飆破1050億 鴻勁吸344億奪募資王

財經中心／師瑞德報導

台股IPO市場再創巔峰！安永統計2025年上市櫃籌資額突破1,050億元，連兩年刷新紀錄。半導體產業扮演「吸金怪獸」，其中「鴻勁」一檔就募得344億元奪冠。安永指出，受惠AI與科技供應鏈需求，看好2026年台股動能續強。（AI製圖）

台股熱度真的擋不住！安永聯合會計師事務所25日發布最新統計，2025年台灣IPO市場「殺瘋了」，全年上市櫃企業高達70家，總籌資額一舉衝破新台幣1,050.67億元大關，比去年狂增475億元，連續兩年刷新歷史紀錄。這波「千億資金潮」背後的最大推手，毫無懸念就是台灣最強的「半導體」與「AI供應鏈」。

鴻勁、新應材領軍 半導體根本「印鈔機」

數據顯示，今年上市籌資王由半導體業的「鴻勁」奪下，光是它一家就吸金新台幣344.69億元，佔了上市總籌資額的四成以上，展現驚人的市場號召力；生技醫療業的「禾榮科」也不遑多讓，以108.54億元緊追在後。上櫃市場同樣是半導體的天下，新應材、印能科技聯手搶錢，突顯半導體產業仍是台灣資本市場的核心引擎。

港股死魚翻身？亞太區成全球提款機

放眼全球，今年IPO市場明顯回暖，特別是亞太地區籌資佔比達43%，成為全球最大資金池。值得注意的是，沉寂已久的香港股市今年強勢復甦，IPO籌資額睽違四年再度突破2,000億港元，重回全球交易所龍頭寶座，甚至超越紐約與納斯達克，顯示中國與香港重新成為國際熱錢鎖定的目標。

免驚！AI帶頭衝 2026台股還有戲

面對全球政經局勢動盪，台股還能繼續噴嗎？安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤給出定心丸。他分析，雖然國際局勢有變數，但台灣受惠於全球AI、半導體需求持續增溫，晶片技術優勢無人能敵，這股「科技底氣」將支撐台股韌性。隨著總體景氣回升，他看好2026年台灣IPO市場將持續火熱，投資人絕對可以期待。

