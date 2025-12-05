台灣錦鯉文化節暨國際品評會明登場 800隻出賽比美

錦鯉素有「水中的活寶石」美名，明起2天在新竹縣政府前廣場舉辦「選美比賽」。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025第7屆台灣錦鯉文化節暨國際品評會明起2天在新竹縣政府前廣場舉行，共800隻從15部(公分)到85部不等的錦鯉要出賽比美。另今年新增「臺產魚大賞」，起碼要85部才有資格出戰，共有24隻要一較高下。今天下午漁業署長王茂城、新竹縣長楊文科、以及臺灣錦鯉發展協會理事長史成志等共同造勢宣傳，邀請所有舊雨新知，這個週末連假到縣府前廣場欣賞錦鯉之美。

漁業署長王茂城說，錦鯉產業雖在觀賞魚產業中僅占比12~15%，但年60萬~70萬尾的產量，卻締造達1.5億的產值，帶動的周邊產業，像是做水族缸、造景、飼料、運輸等上下游產業鏈更是龐大。

廣告 廣告

錦鯉素有「水中的活寶石」美名，向來是庭園式建築的大型水族造景池內才能養殖，但隨著消費型態改變，也逐漸走入一般民家。為了適應寸土寸金的都會區，未來缸養的型態將是產業轉型的方向，所以希望未來透過錦鯉文化節的活動交流，讓我國的錦鯉產業可以走得更寬廣、貼近民眾。

台灣錦鯉發展協會秘書徐晶河說，這次台灣錦鯉文化節暨國際品評會，出賽的錦鯉從15部到85部都有，全部800隻，分大正、紅白、昭和等12大類參與品評。今年除原有比賽，首度新增「臺產魚大賞」的評選項目，只有85部的臺產魚才有資格出賽，總共有24隻。

因為今天下午開始，各家「魚」選手們陸續進駐縣府前廣場早已設好的評比水槽，既是牠們的「選手村」也是選美舞台，其中有隻95部的茶鯉，得靠3個壯漢一起抬著、小碎步快跑以安全抵達水槽，其重量可見一斑。

錦鯉素有「水中的活寶石」美名，明起2天在新竹縣政府前廣場舉辦「選美比賽」。(記者黃美珠攝)

大型錦鯉需靠多名壯漢幫助入駐「選手村」。(記者黃美珠攝)

今天下午開始，大型錦鯉借助多名壯漢開始入駐「選手村」，明起開始比美。(記者黃美珠攝)

漁業署長王茂城說，錦鯉光本業1年產值就有1.5億，未來將朝缸養轉型。(記者黃美珠攝)

漁業署長王茂城說，因應都會型態，錦鯉缸養是未來產業轉型的方向。(記者黃美珠攝)

因應明起2天的台灣錦鯉文化節暨國際品評會，今天下午開始陸續已經有「魚」選手進駐品評水槽。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告

