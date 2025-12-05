台灣錦鯉文化節登場 近800尾競美、國際評審雲集新竹

國際錦鯉品評會本周末竹縣府前廣場登場，臺灣錦鯉發展協會理事長史成志（左五）歡迎民眾前來欣賞水中活寶石。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

臺灣錦鯉發展協會主辦的「二０二五第七屆臺灣錦鯉文化節暨國際品評會」，本周休二日在新竹縣政府前廣場登場，參賽錦鯉近八百尾、現場設置超過百座評比水槽，縣長楊文科誠摯邀請全國民眾闔家蒞臨共襄盛舉，一同感受錦鯉躍動之美。

楊文科表示，每年此時，都會在新竹縣舉辦國際錦鯉品評，這是因為新竹縣的氣候溫度相當適合錦鯉生長，錦鯉象徵富貴吉祥與健康幸福，被稱為水中的活寶石、會游泳的藝術品，過去是王公貴族的休閒活動，現在已經大眾化，許多國家都有豐富的養殖經驗，並舉辦品評會交流。歡迎民眾把握難得的機會，至竹縣府前廣場參與這場一年一度的錦鯉盛會。

農業部漁業署長王茂城指出，錦鯉在臺灣觀賞魚市場佔比約百分之十二至十五，年產值高達一點五億元，除了錦鯉本身價值高，周邊產業鏈，包括水族缸、造景、飼料及運輸等，也帶動龐大商機。過去錦鯉多見於庭院或大型造景池塘，在臺灣錦鯉發展協會及中華愛鯉協會努力下，推廣缸養及小型化飼養，錦鯉開始走入一般家庭，這種消費模式更貼近都會區民眾需求，也有助於產業轉型升級。

比賽現場大型錦鯉的數量為歷年最多，每隻至少上百萬元起跳。（記者彭新茹攝）

臺灣錦鯉發展協會理事長史成志表示，本屆活動極具國際規模，今年特別邀請ZNA全日本愛鱗會新任會長淺田彌壽彥親臨督導，並集結來自日本、馬來西亞、新加坡、澳洲、泰國、香港等國家共廿五位國際認證審查員前來參與。

史成志指出，今年特別新增「臺產魚大賞」評選項目，鼓勵臺灣本土錦鯉養殖技術精進與產業升級，推動臺灣錦鯉在國際競技場上占有一席之地。為讓更多民眾親近錦鯉，本屆活動在專業品評之外，也規劃多項親子友善體驗，希望透過更生活化、多元化，讓民眾一同感受錦鯉被譽為「活的藝術品」的獨特魅力。