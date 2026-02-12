台灣鍋貼外皮焦脆＋飽滿內餡 網：完勝日本煎餃

有網友發文表示，吃了日本煎餃後，發現台灣的鍋貼最好吃。（示意圖／東森新聞）





有網友PO文說吃了日本煎餃後，覺得台灣的鍋貼外皮焦脆和飽滿內餡根本完勝，不少人贊同，也說像台灣隨便一家路邊鹹酥雞，都能打敗日本唐揚雞。

淋上透白麵粉湯，碰到煎台滋滋作響，這就是煎餃外皮恰恰的關鍵，像這樣的日式煎餃主打外皮酥、內餡多汁，不少遊客到日本就是要嚐一下道地版本。

有網友發文表示，吃了日本煎餃後，發現台灣的鍋貼最好吃，還說隨便一家連鎖品牌都大贏，貼文引起熱議，有人說台灣的章魚燒、水餃、包子、紅豆餅好像都勝日本一籌。

或許因為從小吃到大，台灣人偏愛鍋貼很正常，但實際走訪連鎖鍋貼店真的很講究，甚至店內冰箱直接貼鍋貼色階卡，告訴員工甚麼能出餐什麼得淘汰，難怪煎到金黃的鍋貼能成為大家的最愛。不過口味這種事見仁見智，哪一種美食能擄獲你的胃，就看你愛哪一味。

