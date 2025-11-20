台灣鐵道文資非常珍貴！國家鐵道博物館今年開幕 台鐵逾3千件文物保存機制曝光

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台灣鐵道歷史發展悠久，有許多珍貴的鐵道文資，國家鐵道博物館於今年7月底開幕，更成為典藏文物的重要據點。交通部指出，台鐵公司各單位歷史文物與設備，合計約3100件，同時召開審查會議，透過專業評估管理各項文化資產；未來將與國家鐵道博物館、國立歷史博物館鐵道部園區、苗栗火車頭園區、高雄打狗驛故事館及潮州鐵道文化園區等單位合作，持續建立分工與資源共享機制。

（圖／記者盧逸峰攝）

交通部說明，國家鐵道博物館位於台北市信義區台北機廠舊址，於104年全區指定為國定古蹟，並自113年起，配合台鐵公司化政策移轉作為償債基金資產，並交由交通部鐵道局接管；為打破園區現地開發的僵局，除尊重各界對於台北機廠歷史文化保存及活化運用的期待外，更透過114年5月28日總統令修正公布施行「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」，古蹟坐落土地得依文化資產保存法第41條規定辦理容積移轉，並藉由後續博物館營收創造收益盈餘分潤來清償債務，促成交通部及文化部共同推動博物館營運、古蹟保存、文資活化與清償債務並存的典範。

交通部說明，台鐵自公司化以來，於企劃處設立文資科，並修訂《鐵路文化保存及活用管理作業要點》，迄今已召開15次審查會議，針對鐵道文化資產進行專業評估與管理，確保保存制度化、管理專業化，逐步建立完善的鐵道文化資產管理體系，涵蓋不動產與動產兩大類，並具制度化之保存與活化機制。

不動產部分，包括車站建築、扇形車庫、工務基地、橋梁及隧道等歷史設施，目前法定文化資產共99處。未來將依保存價值及再利用可行性，分為「保存展示」、「教育推廣」及「地方活化」三大模式，持續深化推廣。動產方面，台鐵典藏蒸汽、柴油機車及各型客貨車輛逾90輛，臺鐵公司各單位歷史文物與設備，合計約3,100件，同時召開審查會議，透過專業評估管理各項文化資產。

未來，對於具高歷史價值之車輛與文物，台鐵公司將以出借或共同策展方式支援國家級展示，同時維持資產所有權與專業維護責任；並持續推動自有場域保存與再利用，兼顧專業保存與民眾體驗。另高鐵公司將依高鐵文史中長期計畫，持續評估典藏展示事宜，讓高鐵文物永續發展。

