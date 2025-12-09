台灣長照「新」力量 印尼陳迪莉獲衛福部金顧獎

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）印尼遠嫁來台的陳迪莉從一句中文都不會，到現在能陪長輩聊天，擔任照服員14年，獲頒衛福部「金顧獎」。行政院副院長鄭麗君說，獲獎者來自不同背景，是台灣長照體系溫暖力量。

台灣已邁入超高齡化社會，每5個人中就有1人是65歲以上長者，在少子女化雙重夾擊下，第一線長照人員是重要照顧人力。衛生福利部今天舉辦首屆「金顧獎」表揚典禮，行政院副院長鄭麗君、衛福部長石崇良等人到場頒獎，感謝26名來自全國各地的績優長照人員。

端著一口幾乎沒有口音的中文，獲表揚的陳迪莉驚訝反問記者「怎麼知道我從印尼來？」來台25年，陳迪莉溫柔笑說，自己從一句中文都不會，如今卻能站上頒獎台，感謝先生一路支持相挺，更謝謝目前服務的衛福部東區老人之家。

14年照服員生涯中，她難忘曾遇到1名有長照造口的老先生，在她與團隊的協助下，持續復健、復原，歷經1年多努力，最後不但移除長照造口，甚至還能起身走動，「那一刻真的非常感動！」

鄭麗君致詞指出，獲獎者來自不同背景，包含新住民與原住民，卻共同組成台灣長照體系中最溫暖的一股力量，人與人之間的照顧，是這個社會最美麗的風景，也正因為第一線人員的投入，長照家庭才能獲得支持與安心，讓被照顧者維持生活與生命的尊嚴與自主。

鄭麗君說，過去政府與民間公私協力推動長照2.0，服務人力成長4倍、受服務人數成長8倍、服務據點成長22倍，民眾滿意度突破9成。因應台灣邁入超高齡社會，行政院已決定提早1年推動長照3.0，明年全面上路，八大願景將在既有基礎上全面升級，包括健康促進、醫照整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展。

石崇良致詞提到，明年1月1日起正式邁入長照3.0階段，從過去以後端照顧為主，進一步前移到預防老化、預防衰弱，同時強化醫療與照顧整合，並導入科技與社會資源支持家庭照顧者。

他並表示，長照預算從2016年不到新台幣50億元，快速成長至今年900多億元，明年將突破1000億元。

石崇良說，長照政策能夠走到今天，最關鍵的力量來自第一線照服人員；今年首度舉辦金顧獎，就是希望讓社會看見這群長期默默付出的照服夥伴，無論是高齡仍在服務的照服員、遠從海外來台投入照顧工作的人員，或在部落守護長者的夥伴，都是支撐台灣長照體系的重要力量。（編輯：吳素柔）1141209