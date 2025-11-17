台灣長者逾4成「已進入衰弱前期」 北市衛生局出招救肌力 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

根據國衛院報告，台灣65歲以上長者衰弱盛行率約為5.4%至11%，且隨年齡增加而上升，最大的警訊是，高達41.5%已進入衰弱前期。台北市衛生局今（17）日提醒，老人家的肌肉流失常被忽略，但只要能及早發現並搭配適當營養與運動介入，可以有效維持肌力、防止衰弱，關鍵在於要「動得早、動得對」。

在台北市十二行政區當中，大安區已邁入超高齡社區，大安區健康服務中心就特別與台北市立大學、國泰人壽與大安運動中心合作，以多元運動、健身房器材與自主訓練打造「高年級健身坊」課程。

大安區健康服務中心主任楊明娟指出，研究指出，維持與增強肌力是延緩功能退化的關鍵，此次規劃「高年級健身坊」課程，即利用衰弱量表（SOF）與長者功能評估（ICOPE）篩選出40位、60至92歲的衰弱期與衰弱前期（含輕度失智）長者，進行為期12週的「雙軌運動」。

參與的長者，每週一次由專業教練帶領多元團體訓練（心肺、肌力、平衡、柔軟、敏捷），並搭配健身房重量訓練，循序漸進強化核心肌群；完訓後10週結合運動中心公益時段，還以運動集點獎勵方式鼓勵長者自主訓練，維持肌耐力。

台北市立大學副教授李麗晶指出，參與的長者，最後在上、下肢肌力、握力與敏捷度均有顯著進步。而肌力是預防跌倒與維持自理功能的重要指標，重量訓練除能增強肌力，更能培養自信與自主健康管理，展現健康老化的成果。

台北市衛生局提醒，如果想要協助早期發現功能衰退，可以利用國健署推動的長者功能評估（ICOPE），從「認知、行動、營養、視力、聽力、情緒」六大面向檢測，65歲以上長者及家屬可透過官方連結https://health99.hpa.gov.tw/onlineQuiz/icope或LINE ID搜尋「@hpaicope」加入好友，自我檢測掌握身心狀況，預防衰弱。

照片來源：台北市衛生局提供

