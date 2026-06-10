台灣開啟醫療數據互通新紀元 民眾跨院就醫減少重複檢驗

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為改善民眾到各醫療院所就醫可能需要花時間重複檢驗的困境，衛福部今天(10日)舉辦「台灣LOINC標準發表會」，宣布我國已建構以國際標準LOINC為核心的醫學檢驗資料交換基礎，將解決台灣醫療院所長期以來檢驗資料格式不一、難以互通的問題，正式揭開智慧醫療數據互通新紀元。

衛福部資訊處處長李建璋表示，過去因各醫療院所採用的實驗室資訊系統(LIS)品牌與資料格式多元，導致檢驗資料難以交換，形成資訊孤島，限制資料再利用與智慧醫療應用發展。不過，導入LOINC為核心標準，將實現「全國通、全球通」，也可減少民眾重複檢驗的負擔。

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衛福部指出，這項計畫整合國內相關學會、醫事團體及資訊廠商，籌組跨域合作「國家隊」，展現具體成果，並已正式上路。核心成果包括完成全國醫療院所現行檢驗項目與國際LOINC碼及健保碼全面比對，建置「全國檢驗代碼與LOINC對照表」，並就檢體、單位及檢驗方法提出標準化建議；以及開發支援國際FHIR格式的檢驗項目輔助對應平台及API轉換模組，且已與國內主要醫院資訊系統(HIS)及實驗室資訊系統(LIS)廠商完成介接測試，有效降低醫療院所導入門檻。

衛福部表示，在推廣與應用方面，衛福部已辦理多場LOINC實作工作坊與教育訓練，對象涵蓋醫療資訊、病歷管理、檢驗單位及系統開發人員，並提供實務輔導，促進標準落地應用。標準化成果也已逐步導入實務場域，如健保署運用於次世代基因定序檢測(NGS)收案及癌症用藥事前審查，提升審查效率並節省醫療資源；疾管署則透過LOINC建置傳染病自動通報系統(LARS)，強化疫情監測與通報效率。

衛福部強調，高品質且具互通性的臨床資料是發展智慧醫療的基石，透過LOINC標準化，不僅可提升人工智慧模型分析的準確性，也有助於我國與國際接軌，促進與世界衛生組織(WHO)及全球研究機構的臨床試驗與研究合作。此次成果發表會象徵台灣醫療資料標準化的重要里程碑，衛福部未來將持續精進標準內容與應用環境，打造兼具創新、互通與國際競爭力的智慧醫療生態系。